Sabadell rebrà 1,2 milions d’euros per construir habitatge públic per part del Govern de l’Estat. Així ho recull un protocol signat aquest divendres entre el Ministeri de Transports, la Secretaria d’Habitatge de la Generalitat i l’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità, ens presidit per l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés.

L’acord preveu cedir 5 milions d’euros als nou municipis de l’Arc, entre els quals hi ha Terrassa, Rubí i Martorell. És una primera partida per poder construir 1.500 habitatges en tot l’Arc Metropolità, segons l’alcaldessa de Sabadell i presidenta de l’Arc, Marta Farrés. “Fer habitatge públic vol dir combatre la desigualtat. Vides més dignes per a les persones”, ha reivindicat al temps que ha agraït la “predisposició” dels governs de l’Estat i de la Generalitat. “Arribar a acords hauria de ser el més normal”.

El protocol l’han ratificat els alcaldes de l’Arc, el secretari d’Habitatge de la Generalitat, Carles Sala, i la ministra de Transports, Raquel Sánchez, a la Masia Can Serra de Rubí. L’acord estableix que els ajuntaments i el Govern de la Generalitat posaran a disposició el sòl on s’ubicarien les promocions i informaran el Ministeri sobre el cost que implica construir els habitatges. A partir d’aquí, segons apunta el text de l’acord, se signaran convenis específics amb tots els ajuntaments.

Els cinc milions d’euros són orientatius. Els diners necessaris per executar el pla són molts més, es desconeix com i quan es podran incloure en els pressupostos de l’Estat i els terminis d’execució també han quedat en l’aire. El protocol, doncs, marca una ruta a seguir. El que sí que està sobre la taula són les 43 promocions d’habitatge, equivalent a 1.803 pisos, sol·licitats pels municipis de l’Arc als fons Next Generation de la Unió Europea.

Ministra Sánchez: “Estem al vostre costat”

La ministra de Transports, Raquel Sánchez, ha destacat que el nou pla d’Habitatge estatal, provist amb més de 200 milions d’euros, es podrà contribuir a la construcció de pisos socials als municipis de l’Arc, i a Sabadell. “Volem ajudar als joves i a la gent amb menys recursos”, ha exposat la ministra que s’ha situat al costat de les grans ciutats catalanes: “Aquest és el Ministeri de les ciutats i estarem al vostre costat”.

El secretari català d’Habitatge, Carles Sala, també ha subscrit el compromís amb les noves promocions, però s’ha mostrat preocupat per la inflació. “Estem molt preocupats pels preus dels materials i pel finançament de la part no subvencionada”, és a dir, promotors privats.