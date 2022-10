Sabadell perd embranzida empresarial respecte abans de la pandèmia

Sabadell encara no s’ha recuperat dels efectes de la pandèmia pel que fa a nombre d’empreses. La ciutat ha perdut 356 empreses des de l’arribada de la Covid-19, segons el darrer informe del Flaix Dades del Consell Intersectorial d’Empresaris (CIESC) que recull xifres de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) d’acord amb les dades de centres de cotització de la Seguretat Social. De fet, la capital vallesana compta amb 5.161 centres de cotització en el segon trimestre de 2022, un 6,26% menys que a finals del 2019 (en tenia 5.517), just quan encara no havia arribat el coronavirus a les nostres vides.

El descens més important del nombre de companyies va tenir lloc durant el primer trimestre del 2020, a causa del tancament d’activitats decretat per l’estat d’alarma. El nombre d’empreses de Sabadell va disminuir en 469 (la xifra de companyies era de 5.048). Això sí, la resta de municipis amb una població similar a la de Sabadell també van patir una dinàmica de tancament d’empreses semblant. Terrassa va perdre 547 companyies en aquest període, mentre que l’Hospitalet de Llobregat i Badalona en van perdre 652 i 591, respectivament.



És veritat, però, que durant el 2021 Sabadell va anar recuperant companyies a poc a poc. Tanmateix, aquest 2022 la bona dinàmica s’ha trencat i Sabadell es troba en un retrocés de la reactivació registrada amb la sortida de la pandèmia. Ara, hi ha 31 empreses menys que el trimestre anterior i pràcticament la mateixa xifra de fa un any (variació interanual d’un centre de cotització menys).

Els serveis, sector més perjudicat

Centrant-nos en els sectors d’activitat econòmica, les variacions negatives més importants segueixen concentrant-se en les activitats de serveis: perden 40 empreses respecte del trimestre anterior, mentre que la construcció i la indústria mantenen una suau tendència a l’increment de centres. Guanyen 7 i 3 empreses, respectivament. Si ho comparem respecte al 2019, el sector serveis perd 281 empreses (-7,1%), la indústria 73 (-13,39%) i la construcció 3 (-0,46%). Ara, els serveis compten amb 3,962 empreses, la construcció amb 646 i la indústria amb 545.

Quant a les seccions econòmiques, dins dels serveis totes perden companyies respecte a fa un any: i la venda i reparació de vehicles en perd 6 (de 179 a 173; -3,47%), el comerç a l’engròs i al detall només 4 (de 1.201 a 1.197; -0,33%) i l’hostaleria 7 (de 490 a 483; -1,45%). El grup d’altres serveis, en canvi, en guanya 3 (0,14%), i ara en té un total de 2.109. A la indústria, la secció d’alimentació, tèxtil, paper i arts gràfiques perden 5 centres de cotització en un any (de 222 a 217; -2,4%), la química i el cautxú 2 (de 27 a 25; -8%). No obstant això, la secció de la metal·lúrgia guanya 11 empreses (de 282 a 293; 3,9%) i la de la resta d’indústries es manté invariable (un total de 10 empreses).

L’ocupació millora

Pel que a fa a les dades d’ocupació, milloren des de març de 2021, quan hi va haver el pic màxim d’aturats (15.409) a conseqüència dels efectes de la pandèmia. De fet, la xifra de persones en situació d’atur en l’actualitat (amb dades del mes d’agost) se situa en els nivells més baixos des del 2008. La ciutat té 11.766 persones sense feina.



Seguidament, segons l’Idescat, l’activitat econòmica de Sabadell suma 4.343 milions d’euros a l’any (valor afegit brut, 2020), xifra que situa la ciutat com el cinquè municipi en generació de riquesa, només per sota de Barcelona, l’Hospitalet, Terrassa i Sant Cugat.