L’apocalipsi Zombi envaeix Sabadell

Gairebé tothom sap què són els zombis. No-morts que ressusciten del més enllà i tornen a la vida per devorar cervells humans. Sobre ells hi ha molt contingut: llibres, pel·lícules, sèries, videojocs i més. Per als més fans poder viure una experiència similar a la ficció és un gran somni. Alguns d’ells, aproximadament unes 2000 persones, l’han pogut complir aquest dissabte al vespre a la Fira Sabadell.

‘Survival Zombi’

L’experiència està gestionada per WRG World Real Games, qui s’encarrega de preparar l’esdeveniment. Una experiència que enguany ha celebrat 10 anys de vida. “Va començar com un experiment l’any 2012 i des de llavors l’hem anat fent arreu del món”, explica el seu director general, Diego de La Concepción. L’objectiu de la gimcana és crear un món de rol en viu on els participants han de realitzar diferents proves i sobreviure. “És com que tothom té un paper, si pots sobrevius i si no et tornes un zombie i continues jugant”, comenta Diego. L’activitat s’ha fet tan popular que actualment no té límit d’edat: “Volem que les famílies hi puguin participar, és un joc molt divertit on la finalitat és passar-s’ho bé”.

Un gran desplegament

Muntar tot aquest esdeveniment requereix una gran logística. I és que la Fira Sabadell s’ha adaptat al món zombi per complet: soldats, zona d’hospital, zona de quarantena i fins i tot un transport blindat han proporcionat una gran atmosfera. “Obrim portes 4-5 hores abans per fer inscripcions i maquillatge, els participants reben un mapa, una polsera i un mocador distintiu”. Durant aquesta edició els zombis duien un vermell, participants verd, organització groc i observadors blau.

La gimcana està molt ben preparada. Tres mesos abans de fer-la l’empresa es coordina amb els ajuntaments i els seus guionistes pensen la trama. “Hi ha una escena principal i després diferents punts amb objectius, a cada ciutat l’argument és únic”. Els participants poden escollir si seguir les proves o simplement intentar sobreviure. “Facis el que facis és emocionant, ho hem adaptat a tota mena de jugadors. També pots començar com a zombi directament”. Malgrat no haver-hi premi, els més ràpids són reconeguts a les xarxes dels organitzadors: “Mencionem a qui acaba abans, però no hi ha guanyadors o perdedors, el que busquem és que tothom es diverteixi a la seva manera”.

La ubicació dels espais s’ha realitzat al voltant de la Fira, que era el camp base, en un entorn d’aproximadament 1,5 quilòmetres. “Ho fem així per concentrar més l’activitat, així l’emoció i tensió són més fortes”.

Ser un zombie

Com explica Diego, molta gent comença com supervivent. No obstant això, hi ha qui també vol ser zombi des de l’inici. “Aquí anem amb hordes i organització ens va marcant cap on anar, a mesura que passa el temps se’ns va sumant gent és molt emocionant” declaren Toni i Rosario que per primer cop han provat l’experiència. Per la Martina, una gran fan dels zombis l’activitat és “pura adrenalina”. La jove afegeix: “Aquí hi ha fans de sèries, altres ho són dels jocs de rol. Fa molt de temps que estem organitzant-ho, és el que ens agrada i ens fa molta il·lusió veure com la gent ho viu tan intensament”.

L’esdeveniment, que ha començat a les 22 h de la nit del dissabte, ha acabat als voltants de les 4 h del matí de diumenge. Unes 6 hores on Sabadell ha viscut de ben a prop l’apocalipsi zombi.