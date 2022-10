B2Brouter arriba als 150.000 usuaris i ja explora nous mercats

B2Brouter manté la bona dinàmica de creixement orgànic i ja disposa de fins a 150.000 usuaris al seu portal de facturació electrònica, que és líder a l’Estat. En aquest sentit, l’empresa sabadellenca, creada el 2010, continua amb la seva vocació internacional i preveu expandir-se a diferents països asiàtics, com ara Malàisia, Singapur i el Japó, així com als Estats Units.

De moment, B2Brouter ja compta amb clients de fins a 100 països diferents, tot i que la gran majoria d’ells es concentren a Europa: amb Alemanya i França com els principals mercats. Més enllà del vell continent, Austràlia i Nova Zelanda són els països amb més empreses i autònoms adherides a la plataforma de l’empresa sabadellenca.

30% més de facturació

Arran d’aquest augment dels usuaris, B2Brouter, que disposa d’uns 30 treballadors, està incrementant vendes aquest 2022 i, de fet, i té previst tancar l’any amb una facturació que superi els 2 milions d’euros. Es tractaria d’un creixement d’entre el 30 i el 40% respecte al 2021, quan la companyia va aconseguir unes vendes del voltant d’1,5 milions. “Cada cop hi ha més empreses i autònoms interessats en la facturació electrònica. Això és molt positiu per a nosaltres”, explica el fundador i conseller delegat de l’empresa, Oriol Bausà.

En la mateixa línia, el dirigent argumenta que les ordenances actuals a l’Estat també els beneficien: el 2015 el govern central va aprovar l’obligatorietat de la facturació electrònica amb l’administració i fa només uns dies va aprovar una llei, anomenada Crea y Crece, que impulsa l’adopció de la facturació electrònica, modificant la normativa actual i ampliant l’obligació d’expedir i remetre factures electròniques a totes les empreses i autònoms en les seves relacions comercials.

“Encara falta que surti el reglament d’aquesta nova llei, però ha de servir perquè hi hagi més transparència en les transaccions entre companyies. A molts països europeus ja hi ha aquesta normativa vigent. La realitat és que les factures fetes en paper són massa opaques”, assenyala Bausà.

A més, B2Brouter està aconseguint més usuaris a la seva plataforma gràcies al Kit Digital, un programa dirigit a pimes i autònoms, del Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital, per a acompanyar-los en el seu procés de transformació digital amb l’ús dels fons europeus Next Generation. A banda, l’empresa ha tancat acords amb operadores de telefonia espanyoles per tal que donin a conèixer els serveis de B2Brouter als seus clients.

Usuaris de tots els sectors

La companyia sabadellenca aglutina en el seu portal empreses i autònoms de molts sectors diferents, com ara la construcció, l’alimentació i l’art, entre altres. “També tenim tota mena d’empreses, des de micros fins a grans multinacionals. El nostre servei és molt global i intentem que s’adapti a qualsevol companyia”, detalla el conseller delegat de B2Brouter. Entre els clients espanyols de l’empresa destaquen, per exemple, firmes com Panrico, Bon Àrea, Condis, Endesa o entitats com la Cambra de Comerç de Barcelona, la Diputació o l’Hospital de Sant Pau.

Qualsevol empresa es pot donar d’alta al portal de B2Brouter per enviar factures electròniques tant a les administracions públiques com a altres empreses. Aquest tràmit és gratuït i universal. També ofereixen un servei prèmium per a aquelles empreses que necessitin integrar el programa amb el seu sistema de gestió ERP.