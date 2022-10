Un musical infantil amb un caputxet verd i una lloba poruga

El conte infantil El capuxet verd, de l’escriptora sabadellenca Anna Fité, es convertirà en un musical a la Sala Pangolí, de Barcelona. Hi aterra del 9 d’octubre al 27 de novembre, adaptada per la companyia Els Pangolinets sota la direcció del sabadellenc Xavi Clapés, que a més hi actua.

L’obra capgira el tradicional conte que tots coneixem de la caputxeta vermella. En aquesta aventura plena de cançons no hi ha un llop, sinó la Llobatona, i no és la dolenta. Al contrari, està emporuguida i té fred. Per això, li aniria genial una caputxeta com la que té el protagonista. La història acaba esdevenint una lliçó d’amistat.

“L’adaptació del conte és un regal per mi. És una versió bonica, divertida i amb ganxo. Esperem que tingui una llarga vida, perquè la intenció és que estigui programada dos mesos, però en funció del públic es podria allargar”, valora Fité. Dos actors i una veu en off converteixen aquest conte, d’una desena de pàgines, en el musical, que té una hora de durada.

El caputxet verd forma part d’una sèrie de 7 contes de Fité que, sota l’editorial La Galera, mantenen els elements i la coherència de les històries recollides pels germans Grimm, però hi introdueixen matisos i juguen amb l’argument.

El musical, que manté la portada original del conte, serà el tret de sortida d’El Pangolinet, la companyia de programació infantil de la Sala Pangolí.