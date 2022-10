Homenatge a Mariona Creus per part de l’Aula d’Extensió Universitària

L’Aula d’Extensió Universitària de Sabadell va començar ahir dilluns el curs 2022-23 amb una conferència inaugural a càrrec del director de la Fundació La Marató de TV3, Lluís Bernabé, al Teatre La Faràndula.

Aquest ha de ser l’any “que s’ha de normalitzar la situació i no hem de parlar més de la Covid”, apunta el president de la secció local de l’Aula, Feliu Montfort. I és que després de dos anys limitats i perdent socis, l’entitat està aixecant el vol una altra vegada. Com diu Montfort, “estem pujant després de l’any anterior, ens hem recuperat i estem molt bé”. De socis ja en són més de 1.100, segons el president, i prova de l’interès que genera aquesta iniciativa per acostar el coneixement als més grans va ser el seguiment que va tenir la conferència inaugural de Lluís Bernabé.

Durant l’acte es va tenir un record especial per a Mariona Creus, desapareguda el passat mes de juliol. La sabadellenca, reconeguda infermera i presidenta del Consell de Govern del Parc Taulí, va ser membre i vicepresidenta de la Junta de l’Aula durant vuit anys, on també participava activament al grup de docència i, de fet, la proposta de convidar a Lluís Bernabé la va fer ella. Segons Montfort, Creus “sempre havia sigut un puntal fort” d’aquesta institució acadèmica i comptar amb la participació del director de La Marató “ens va semblar oportú perquè unia la cosa social i científica”, i va permetre als socis de l’entitat conèixer com funciona la fundació.

25 sessions l’any

Durant l’any, els socis de l’Aula podran gaudir de 25 sessions i tres extraordinàries, en tots els casos impartides per professors (de la UAB majoritàriament), i experts locals. Les sessions ordinàries es fan en dilluns, ja sigui a un dels auditoris de la Fundació 1859 Caixa Sabadell o al de Fira Sabadell. I la resta de dies de la setmana s’organitzen sessions sobre música (dimarts i dijous) i monogràfics sobre un tema en concret (dimecres). Per triar els temes, Feliu Montfort subratlla que “sempre consultem als socis què els interessa més, procurant que “el conjunt del curs reuneixi les preferències que han mostrat”.