El Taulí tindrà un espai fix de donació de sang el 2023

L’hospital Parc Taulí tindrà un espai permanent de donació de sang i plasma el segon semestre del 2023. La intenció del consorci sanitari i del Banc de Sang i Teixits és millorar l’atenció i el confort dels donants, ja que ara les donacions es fan al vestíbul de l’edifici. I, sobretot, es passarà a tenir un lloc fix, ja que fins ara no hi és cada dia. D’aquesta manera, es preveu augmentar el nombre de donacions a Sabadell, una ciutat que des del Banc de Sang sempre es subratlla que col·labora molt, i en la qual en els darrers quatre anys el nombre de donacions s’ha incrementat un 40%, passant de 3.384 el 2017 a més de 4.600 l’any passat.

Per poder habilitar l’espai de donació caldrà fer obres, incloses en el pla del Taulí per millorar les seves instal·lacions. En aquest cas, el Banc de Sang i Teixits disposarà de més de 300 metres quadrats al que ara és l’hospital de dia de malalties infeccioses, que es troba entrant a mà dreta de l’edifici Taulí, passat el control d’admissions. Per la seva part, l’hospital de dia d’infeccioses es traslladarà a Santa Fe, un cop es completi el pas de l’Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT) a la nau Bosser.

Com serà l’espai?

El director d’Economia i Serveis del Taulí, Francesc Luque, confirma que “ara estem acabant de redactar el projecte i la previsió és començar les obres al gener, amb la previsió que estiguin acabades al setembre”. En total, hi haurà cinc punts fixos de donació de sang, un laboratori per fer-hi les proves pretransfusionals i un espai destinat a procediments d’afèresi terapèutica per a aquells malalts del centre que ho necessitin, que s’utilitzen, per exemple, en malalties diverses que tenen un origen autoimmune com la Miastenia gravis o la síndrome de Guillain-Barré.

Per la seva part, la directora general del Banc de Sang i Teixits, Anna Millan, explica que aquest nou espai permetrà enfortir l’aliança amb el Parc Taulí i “donar una millor resposta a la gran quantitat de sabadellencs i sabadellenques que donen sang i plasma de manera regular”. Precisament, aquests dies el Banc de Sang fa una crida perquè falten donacions de plasma. A Sabadell, se’n podrà donar divendres 7 d’octubre a la biblioteca Vapor Badia i dissabte 8 d’octubre a l’antic mercat de Sant Joan. Es demana fer inscripció prèvia.

El passat mes de desembre, el ple municipal va aprovar per unanimitat una moció d’ERC per demanar que Sabadell tingui un espai fix de donació de sang.