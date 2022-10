Ferran Alberich, premi de Patrimoni Cinematogràfic i Audiovisual 2022 del Ministeri de Cultura

El sabadellenc Ferran Alberich rebrà el premi de Patrimoni Cinematogràfic i Audiovisual 2022 que atorga el Ministeri de Cultura. El jurat ha concedit el guardó a Alberich per “una trajectòria excepcional en l’àmbit de la conservació i recuperació del cinema espanyol en els darrers 50 anys” i per haver impulsat i promogut el cinema espanyol com patrimoni cultural i memòria vida”. El premi, concedit pel Ministeri de Cultura i Esports per primera vegada aquest any, està dotat amb 30.000 euros.

Entre els seus treballs, el Ministeri destaca la restauració d’‘Un perro andaluz / Un Chien Andalou’ (L. Buñuel i S. Dalí. 1929); la restauració de ‘Vida en sombras’ (Ll. Llobet Gracia. 1948-1950) i la participació en diferents projectes de la remasterització digital d’‘El sol del membrillo’ (V. Erice. 1992).

Alberich també ha impulsat la recuperació d’importants fons como els del director Ignasi F. Iquino o el llegat del cinema de la Guerra Civil.