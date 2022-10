Arribem a mitja setmana i l’activitat no s’atura. Aquest dimarts es va celebrar el ple municipal d’octubre, deixant diverses informacions rellevants sobre l’actualitat de Sabadell.

L’empresa municipal d’habitatge de Sabadell, Vimusa, rebrà 2,4 milions d’euros més de l’Ajuntament per construir pisos de lloguer social. El ple ha aprovat per unanimitat fer una ampliació del capital de la societat (Habitatges Municipals de Sabadell SA), que en els darrers anys ha rebut uns 11,5 milions d’euros per revertir el dèficit de 4 milions d’euros que arrossegava des de feia anys i poder reiniciar la construcció d’habitatge públic.

Les dues càmeres que funcionen amb un sistema d’intel·ligència artificial, i que estan instal·lades en un punt de la C-58 i un altre de la B-23, han començat a sancionar. El nou dispositiu, impulsat pel Servei Català de Trànsit (SCT), persegueix comportaments inadequats al volant com parlar pel telèfon mòbil o no dur el cinturó de seguretat, entre d’altres.

Seguint amb el trànsit, et presentem una radiografia d’alguns dels punts més crítics de la xarxa viària a Sabadell, amb els llocs amb més accidents registrats l’any passat. Malgrat tot, el 2021 no hi va haver cap víctima mortal en accident de trànsit.

Les formacions han passat comptes amb l’Ajuntament i han presentat les despeses de l’any 2021. La majoria de les subvencions públiques van anar per a les estructures de partit (27%), l’assessorament extern (25,2%) i les accions de comunicació (22,8%), segons assenyala la documentació presentada pels partits a la Comissió de Transparència i Bon Govern.

Aquest dimarts es va celebrar la segona sessió del judici al propietari de Ca n’Alzina, Quirze Elias. Els tècnics municipals i arquitectes experts en urbanisme van declarar com a testimonis del cas, coincidint en què les obres eren il·legals i es van fer sense llicència. Aquest dijous se celebrarà la darrera sessió del judici, en què compareixeran els pèrits de l’Ajuntament.