Recuperar la indústria

Sabadell té el repte de recuperar el pes que el sector industrial havia tingut a la ciutat anys enrere. Ara, representa un 10% dels sectors empresarials sabadellencs, però en una dècada aquest percentatge s’ha reduït. Iniciatives com la jornada Sabadell Talent Knowledge Summit d’ahir dimecres a la Fundació 1859 Caixa Sabadell són un punt de trobada necessari entre administració, entitats i empreses per alinear els reptes de la indústria.

Un cop ha quedat palès que la digitalització i l’automatització de les empreses són més necessàries que mai, és evident que cal fer un pas més a la indústria 5.0, en què és clau incentivar el talent de les persones per continuar en la bona direcció. I també hi ha altres reptes que continuen vigents, com l’aposta per la innovació constant per no quedar-se enrere i la sostenibilitat i el compromís de les empreses en la lluita contra el canvi climàtic. Finalment, escenaris com el d’empreses que no troben treballadors per als seus llocs de feina també posen en relleu que fa falta que hi hagi un nexe d’unió entre l’oferta formativa i la demanda del sector industrial per arribar a cobrir totes les necessitats i garantir el relleu generacional.