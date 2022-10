Sabadell amplia els tallers municipals de teatre a més barris

Sabadell amplia els tallers municipals de teatre a centres cívics de la ciutat. Sota el nou títol Posada en escena, els cursos d’interpretació també arriben des de setembre a Can Puiggener, Sant Oleguer, la Creu de Barberà i Poblenou. A més, s’aprofundirà el treball realitzat l’any passat a Can Deu i a Can Llong, on els tallers de l’edició passada van sumar una trentena de participants.

La iniciativa va néixer l’any passat amb el nom Teatre de Barri (TdB), amb la voluntat “d’acostar el món de les arts escèniques als diferents llocs de la ciutat, crear comunitat i establir relacions entre diferents barris de Sabadell”.

El taller està pensat per ser un tastet de les tècniques interpretatives bàsiques per treballar un text i un personatge i pretén ser una introducció al món escènic, a partir d’una experiència vivencial lúdica i senzilla, culminant amb una representació final de les escenes de monòlegs i diàlegs que s’hauran preparat al llarg del taller. El projecte es fa amb la col·laboració de les Associacions Veïnals.

També a finals de setembre s’han reprès els tallers d’”Iniciació al Teatre” als barris de Can Deu i Can Llong i les i els participants continuaran amb l’aprenentatge com a actrius i actors. Aquesta formació té una durada d’un curs escolar, de gener a juny i de setembre a desembre, amb dos moments importants, un assaig obert el mes de juny i una mostra dels treballs realitzats al llarg del curs, al mes de desembre.

L’objectiu del projecte Teatre de Barri és impulsar la creació de companyies amateurs estables a la ciutat. Va néixer en el marc del projecte “SBD ON. La cultura al teu barri”.