L’antic bloc dels mestres, reconvertit a 16 habitatges de lloguer social

Nova vida per a 16 famílies de Sabadell i, també, per a l’antic bloc de mestres de Sabadell, al carrer de Campoamor, 98. Aquest divendres s’ha fet l’entrega de claus a les famílies per accedir al nou edifici, ara rehabilitat i convertit en un bloc de 16 domicilis atorgats en règim de lloguer social. Els nous inquilins, tots nuclis de més de quatre membres, pagaran un lloguer d’entre 400 i 425 euros al mes. El contracte és de set anys, revisable per avaluar que els nous arrendataris segueixen complint les condicions per a accedir a aquest tipus de lloguer.

Un antic edifici en desús

Aquest bloc, dels anys 50, era l’edifici on s’allotjaven els professors de l’escola publica Joan Sallares i Pla, que feia anys estaven en desús. L’any 2004 l’Institut Català del Sòl va comprar l’edifici i posteriorment en va fer la cessió a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya que des dels 2019 ha treballat en la seva renovació per a convertir-ho en aquests 16 habitatges.

En una atenció als mitjans, el director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, del Departament de Drets Socials, Jaume Fornt, ha assegurat “que la cultura de la rehabilitació i del reciclatge és importantíssima”. De fet, els domicilis són fruit d’una regeneració urbana: “les baranes per exemple, són les que ja hi havia. Les hem tret, reparat i tornat a posar”, ha afegit Fornt.

Habitatges de grans dimensions

Una de les característiques més rellevants d’aquest nou episodi cap a l’augment de l’habitatge de lloguer social a la ciutat, és que aquests habitacles del carrer de Campoamor poden acollir famílies nombroses. Tenen quatre dormitoris. Aquest és, segons el director de l’Agència de l’Habitatge, un dels reptes “dels nostres dies”. “És un producte que costa de trobar”, ha anunciat fent referència a la manca d’edificis de lloguer social d’aquestes dimensions.

Edificis de consum baix

La rehabilitació de l’edifici s’ha fet en el marc del projecte europeu Houseful, que permet la reducció del consum d’energia primària no renovable fins a un 50% mitjançant l’aïllament dels edificis i la, per exemple, d’energia solar tèrmica amb l’objectiu d’arribar a un edifici de consum quasi zero.