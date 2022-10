Claudi Martí o Antonio Ortiz: la presidència del Club, a les seves mans

Si no hi ha un gir de guió sobtat –aquest cap de setmana es validaran tots els avals presentats– la presidència del Club Natació Sabadell recaurà a les mans de Claudi Martí, qui optarà a la reelecció en el seu segon i darrer mandat, i Antonio Ortiz. Aquest divendres, el dia en què s’acabava el termini per presentar les firmes aconseguides durant les dues últimes setmanes, Claudi Martí, el més matiner en presentar un total de 1.902 avals, doblant amb escreix les 829 signatures necessàries: “Vull donar 1.902 gràcies als socis que ens han fet confiança i valoren el projecte que necessita el Club per als pròxims sis anys”, va explicar Martí, poc abans de marxar a Madrid per un compromís amb la Federació Espanyola de Natació.

En la mateixa línia, l’expresident va treure pit per la xifra obtinguda, en afirmar que “l’any 2017, aleshores amb només dos precandidats, vam presentar 2.300 i escaig de signatures, amb un 20-25% més de cens electoral”.

Ortiz mostra múscul

Pocs minuts abans de les set del vespre, Antonio Ortiz anunciava la recollida de 1.813 avals, poc menys d’un miler de suports per superar el tall, situant-se a prop del seu adversari Claudi Martí. “Agraeixo la confiança rebuda per part de tots els socis i sòcies del Club i el gran treball realitzat per tot el meu equip, sense ells no hauria estat possible. Tot i que no sabrem mai el nombre d’avals que disposaven Àngel Viñeta i Joan Reixach, queda palès que els socis volen un canvi”, va assegurar.

La ‘cursa’ ja ha començat

L’anunci del nombre dels avals presentats també va servir per enviar-se missatges encreuats entre Martí i Ortiz. Mentre el fins ara president de l’entitat explicava que “es reflecteix clarament els dos models que representem les dues precandidatures, amb un Club amb capacitat solvent i demostrada de gestió i visió de Club o una entitat ancorada en el passat, al segle XX”, l’exresponsable d’instal·lacions dels centres Gran Via i Can Llong ironitzava en apuntar que “si vol dir que és un club amb una gestió integral, sense externalitzacions, on el soci sigui el propietari i a on els treballadors tinguin un conveni com cal, de segur prefereixo aquest Club, abans que un club fragmentat on el soci ha perdut privilegis, patrimoni i serveis”.