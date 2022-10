Els drets humans, una batalla ineludible

Sabadell, ciutat compromesa. La lluita pels drets humans és una obligació que, sovint, queda amagada per la percepció que el veí batallarà per nosaltres. Per això esdevenen encara més importants figures com les de Teresa Montaño, Lucinda Evans o Julia Soanirina. Tres dones activistes i compromeses que agafen la bandera per encapçalar la lluita contra qualsevol tipus de violència al món. Aquesta setmana han participat en diferents actes a Sabadell emmarcats en la XII edició de la gira de tardor del projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans.

