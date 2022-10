Julia Soanirina, activista: “Les dones de la llar migrants al Líban o estan assetjades o acaben deportades”

Entrevista Julia Soanirina. Impulsora de la Migrant Domestic Workers Alliance, que lluita per aconseguir condicions laborals dignes al Líban.

Per què el Líban?

Havia acabat l’institut, tenia 22 anys, i per la crisi econòmica a Madagascar tothom volia marxar. L’única oportunitat de feina era el Líban, perquè et pagaven en dòlars i aleshores estava a l’alça, i com a treballadora de la llar. Per treballar al meu país em demanaven moltes titulacions, cosa que no tinc, o ser molt ric, que tampoc. Era una gran oportunitat. A més, la meva germana ja hi portava uns mesos.

Coneixia alguna cosa del país on anava?

Alguna, com ara, que hi havia hagut bombardejos. Un cop vaig ser allà, la realitat era una altra. Ja a l’avió vaig veure els resultats de la guerra: edificis esfondrats i derruïts. I em vaig replantejar tornar, em vaig dir: “Què faig aquí? Encara és un país en guerra?”. Realment, em vaig espantar.

I com entra en contacte amb l’activisme?

Vaig començar a fer activitats a l’Organització Internacional del Treball (OIT), sobre capacitació de treballadores, i allà vam coincidir diverses dones migrants de l’àmbit domèstic. I amb el temps vam perdre la nostra veu, no hi havia un organigrama horitzontal i vam qüestionar seguir, a més, no era un organisme transparent i estàvem decebudes. I vam decidir muntar el nostre: Migrant Domestic Workers Alliance [Aliança de Dones Treballadores Migrants]?. Aquesta era fundada, portada i gestionada per treballadores domèstiques migrants, i ho remarco, migrants, perquè som de diferents orígens com, per exemple, Camerun, Sri Lanka, Filipines, Costa d’Ivori i Madagascar, entre d’altres.

I què denuncia la Migrant Domestic Workers Alliance?

Violència, assetjament, violacions… Com som la part vulnerable, si ho denunciem, acabem deportades. Per exemple, dues de les fundadores de l’Alliance les van extradir sense raó. I en el cas d’una d’elles, ens han promès una investigació, però no s’està fent.

I en el seu cas?

Em trobo amb moltes situacions. De fet, venir aquí ha estat un problema per haver de demanar permís. Convisc en una casa, 24 hores, sota les normes, les normes estrictes que s’imposen i no t’hi pots negar, tot i que com a activista m’he pogut defensar. Un exemple molt il·lustratiu, un detall: fa unes setmanes vam anar a comprar al supermercat i vaig agafar un sabó. I la mestressa em va dir: “No agafis aquest, que és molt car. Compra el més barat”. O també, li vaig comentar que volia menjar pa francès i em va obligar a menjar aràbic, que no m’agrada, perquè, deia, era massa costós.

Amb l’esclat de la crisi per la Covid, em va reduir 150 dòlars el salari mensual, i sense consultar-me. Ho va fer perquè va passar a pagar-me en lliures libaneses i quan li vaig demanar que em pagués amb dòlars, me’l va rebaixar. Necessito que sigui amb aquesta moneda per enviar diners a la família. I em deia que si no m’agradava busqués un altre patrocinador per treballar i sinó, deportació. És el que hi ha, no puc fer res. Així ve marcat pel sistema Kafala.