L’1 de setembre va entrar en funcionament la gratuïtat de Rodalies -també dels trens de mitja distància-. En el primer mes d’aquesta mesura- fins al 30 de setembre-, les tres estacions de l’R4 de Sabadell (Sabadell Sud, Sabadell Centre i Sabadell Nord) han rebut uns 370.000 passatgers, segons dades facilitades per Renfe, encara que ha puntualitzat que no són consolidades, però sí aproximades.

És la xifra més alta dels últims quatre anys en aquest novè mes de l’any, marcat per la tornada a les aules dels centres escolars i universitats i de la majoria de treballadors, després de les vacances d’estiu. El 2021 es van registrar 267.000 viatgers, el 2020 va caure pel confinament de la població i les posteriors limitacions de mobilitat i el 2019 va ser de 341.000.

Sabadell Nord i Sabadell Centre han concentrat el 75%. La primera ha arrossegat uns 150.000 usuaris, mentre que la segona una mica menys, al voltant de 133.000. Per últim, Sabadell Sud ha acumulat una mica més de 85.000 durant aquest darrer mes. Això suposa un creixement d’un 38,3% més que el 2021, un any encara marcat per les restriccions de la Covid-19. Però en comparació amb 2019, abans de l’esclat de la pandèmia, la crescuda havia estat al voltant d’un 8,3%.

Les tres estacions han experimentat una crescuda de viatgers respecte a 2021 i 2019. La que més ho ha fet, la de Sabadell Sud, amb uns 18.000 passatgers més: el 2019 van validar el seu bitllet 67.800 persones i enguany, aquests 85.700, quan l’any passat van baixar fins als 53.100. Una variació anual del 26,3% i del 61,3%, respectivament.

Un mes farcit d’incidències

Moure’s de franc per la xarxa de Rodalies no ha estat exempt d’incidències. Aquest setembre ha estat especialment farcit, especialment el dia 9 quan no va circular cap tren per tot Catalunya. Van ser més de dues hores per una avaria d’Adif en el seu sistema de telecomunicacions situat a l’Estació de França, una incidència que va condicionar la resta de la jornada.

Però no ha estat l’única afectació a la línia R4, amb notificacions fetes per la mateixa operària, n’hi ha hagut una dotzena durant el mes de setembre. En els primers sis dies, Rodalies va informar de demores en quatre ocasions. El mateix dia 1 podien arribar o superar l’hora. Tot i la gratuïtat, tal com ha recordat Renfe, la resta de bitllets que no se’ls aplica descomptes està subjectes a la devolució exprés -retorn del bitllet a partir dels 15 minuts de retard-.