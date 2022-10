Massa pisos buits a Sabadell

[Per Jordi Serrano, historiador i rector de la UPEC]

Els periodistes de Crític Lara Aznar i Roger Palà han publicat un reportatge sensacional sobre els pisos buits a Catalunya. Han hagut de plantejar una guerra per accedir a la informació. De fet, la meitat de la morterada que m’enduc per fer l’article l’hauria de donar a ells dos. Radiografien tots els municipis catalans. Aquí van les dades de Sabadell.

D’entrada, cal dir que han preguntat a la Generalitat de Catalunya sobre els grans tenidors, és a dir, aquelles empreses o persones que tenen més de deu habitatges. A Catalunya n’hi ha 34.856. En concret, a 11.827 pisos es pot viure, 3.639 estan pendents de rehabilitació i a 11.403 no hi ha informació. Un 23% restant són ocupats sense títol habilitant, sigui amb el consentiment de la propietat o sense aquest vistiplau.

Qui són el top ten dels grans tenidors? El BBVA, Caixa Bank i el Banc de Santander. Aquests tres bancs són els propietaris de 14.500 pisos, un 22% del total de pisos buits catalans. Cal dir que el banc públic Sareb, és a dir, el mecanisme pel qual l’Estat es va quedar a preu de construcció feta camps de cols sense qualificar, té 6.672 pisos buits. El més increïble és que no puguin ser utilitzats pels seus propietaris: els ciutadans. Una vergonya estratosfèrica.

Al Vallès Occidental hi ha 3.640 pisos buits. Sabadell és la tercera ciutat amb més pisos buits, els grans propietaris en tenen 968. Dels quals 625 estan buits sense ocupar i 322 estan ocupats sense títol habilitant. És a dir, a la ciutat hi ha 0,45 pisos sense ocupar per 100 habitants. Per si encara no us ha bullit la sang, us diré, seguint a Crític, que a Catalunya el fons voltor Blackstone té 4.200 pisos buits i l’altre fons voltor Cerberus en té 3.500.

A primer de Teoria Econòmica ja em va dir Joan Martínez Alier a les primeres classes que si hi ha un àmbit en què la llei de l’oferta i la demanda no funciona és l’immobiliari. El sistema capitalista és totalment ximple. Es construeixen molts pisos, però no per viure-hi la gent, és com tenir una carretera tancada perquè no hi passin cotxes, fer mercats municipals sense parades, fem ajuntaments sense regidors i treballadors públics –calla aquesta era la idea de la CNT–, fem aeroports sense avions –a Castelló n’hi ha un–. Tot això és una autèntica bajanada. Ja seria criticable que pocs propietaris tinguessin tants pisos, però que a més els tinguin buits és de jutjat de guàrdia. A més, els pisos els hem pagat nosaltres, els de la Sareb i els que els bancs s’han quedat, ja que sense diner públic –Banc Central Europeu–, haurien fet fallida tots. Com que soc socialdemòcrata, el que plantejaria és una reforma suau, col·lectivitzaria tots els pisos buits –d’entrada– i les llogaria a preus socials a la gent que no en té. Crec que l’alcaldessa hauria d’anar a Madrid i convèncer Pedro Sánchez que tots els pisos de la Sareb a Sabadell els doni a la gestió municipal. Els carrers no ho sé, però aquests pisos són nostres!!!