Comerciants de la plaça de les Acàcies (Can Deu) reclamen reforçar l’enllumenat

Comerciants del barri de Can Deu reclamen modificar el punt de llum de la zona d’establiments de la plaça de les Acàcies. Segons han assegurat diversos veïns i comerciants, el punt de llum “no il·lumina suficientment” perquè “està allunyat de terra” i han demanat a l’Ajuntament que l’ubiquin més a prop.

“Les noves llum LED no il·luminen com les antigues, i la llum queda interrompuda per les teulades. Aleshores, no arriba bé”, explica Juan Juárez, president de l’entitat veïnal de Can Deu. En aquest sentit, sosté que els comerciants se senten “insegurs” quan ja arriba el vespre, especialment durant els mesos d’hivern.

De fet, fa tot just una setmana que l’Ajuntament de Sabadell atenia aquesta petició dels veïns, i va remodelar l’enllumenat de la plaça d’Acàcies i també dels parterres de Can Deu. Així, els comerciants reclamen que es prenguin les mateixes mesures per a la zona d’establiments, l’únic punt de la plaça que no s’ha modificat.

“Estem satisfets amb la millora, sembla una altra cosa. Ara només falta la zona dels comerciants”, apunta en Josué, un dels veïns del barri, que sosté que se sent “molt més segur” després de les modificacions als fanals i a les entrades dels edificis.

Un estalvi en CO2 i en la factura

Els treballs per renovar l’enllumenat van començar el passat abril del 2021 i es van començar a substituir un total de 17.502 punts de llum, repartits en més de 720 places i carrers de tots els districtes. Després de finalitzar els treballs, el 90% de punts de llum de la ciutat seran LED, que permeten reduir 1.638 tones de CO2 l’any i un estalvi anual en la factura de la llum de pràcticament un milió d’euros.