El pavelló dels Merinals, al 10% de la construcció

Les obres de construcció del pavelló dels Merinals ja han complert el 10% del previst, segons l’Ajuntament. Els treballs van començar a finals del passat mes d’agost i ja s’han mogut les terres i preparat el terreny per aixecar l’obra. S’inverteixen 6,8 milions d’euros –la licitació va sortir per 8 milions d’euros, però finalment s’ha pogut adjudicar per aquesta quantitat–, i igualment suposa la inversió municipal més gran d’aquest mandat.

Les obres es fan en una parcel·la municipal entre els carrers de Malta i d’Hongria. En les darreres setmanes s’ha estat treballant en la fonamentació i començament de l’estructura. Segons fonts municipals, “els treballs van d’acord amb el calendari previst, sense retards”. Si tot segueix aquesta línia, la previsió del Govern és que l’obra estigui acabada a principis del 2024, després d’un any i mig d’obres.

En unes setmanes es preveu acabar els treballs de fonamentació i serà aleshores quan l’estructura del futur pavelló començarà a prendre forma, amb la construcció dels pilars que donaran forma al futur edifici, esperat pels veïns dels Merinals i dels barris de l’entorn com Can Rull, la Concòrdia i Can Llong, perquè permetrà ampliar l’oferta esportiva.

Espai polivalent

El pavelló tindrà una vocació poliesportiva, amb una pista interior de parquet, divisible en tres pistes individuals. Així, es podrà jugar a bàsquet, futbol sala, handbol, patinatge, etc. Hi haurà grades i vestidors. I, a l’exterior, hi haurà una segona pista poliesportiva a més de 28 places d’aparcament que se sumaran a les dels carrers de Malta i d’Hongria.

A la parcel·la que ocupa, l’Ajuntament hi ha reservat un espai perquè, en un futur, s’hi pugui construir un nou centre educatiu que doni resposta al previsible creixement del nombre de població que viu en aquesta zona oest de la ciutat.