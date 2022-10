Mans Unides Sabadell organitza la XXV Marxa de la Solidaritat

Aquest diumenge 16 d’octubre, la comarcal de Mans Unides Sabadell, que lluita per acabar amb la pobresa al món, però sobretot per acabar amb les causes que la provoquen, celebrarà la XXV Marxa de la Solidaritat.

Enguany, amb sortida i arribada, així com la inscripció, serà al costat de l’estació de Can Feu- Gràcia (FGC), la caminada transcorrerà pel Rodal de Sabadell i Sant Quirze del Vallès passant pels boscos i torrents de Can Vinyals: “La Marxa de la Solidaritat és una trobada amistosa i familiar, no competitiva, festiva, apta per a totes les edats i solidària amb les persones menys afavorides d’arreu del món”, expliquen fonts de l’ONG.

Recaptar fons per a les dones de Tanzània

El donatiu econòmic voluntari anirà destinat a donar suport al projecte Empoderament econòmic i social de dones responsables de família de Kibamba – Tanzània, Àfrica. La comarcal de Mans Unides Sabadell, que hi aportarà 50.969 euros –cursos de formació, creació i manteniment de petits negocis, cria domèstica d’aviram i agricultura sostenible–, contribueix a la igualtat de gènere i al treball decent i creixement econòmic, emmarcat en el programa mundial Agenda 2030 –format per disset objectius–, encarregat de vetllar per combatre les desigualtats a dins dels països i entre ells.