Les notícies més destacades d’aquest dijous a Sabadell

Després d’un dimecres festiu, entrem de ple en la segona meitat de la setmana amb la mirada posada en l’actualitat. Repassem les notícies més destacades per afrontar aquest dijous a Sabadell.

Transports Urbans de Sabadell (TUS) ha venut 26.750 abonaments des de l’inici dels descomptes i la venda de bitllets multiviatge –i l’ús del bus– es dispara. La bonificació de TUS coincideix amb la gratuïtat dels bitllets multiviatge de Rodalies que s’aplicarà fins a finals d’any.

S’intensifica la recerca de l’home desaparegut a Sabadell ja fa més d’una setmana. Agents policials i d’emergències mantenen la cerca de José Cañete Cabello, el veí de Sabadell de 74 anys desaparegut el passat 4 d’octubre.

El 13 d’octubre de 1992, Lino Gutiérrez va posar-se, per última vegada, la samarreta del Centre d’Esports després de 23 temporades al club, 16 de les quals al primer equip. Trenta anys després, recordem la trajectòria del mític capità arlequinat, l’únic futbolista de la història que té un espai a l’Estadi i dona nom a la graderia del Gol Sud.

Sabadell va celebrar aquest dimecres, 12 d’octubre, el dia del Pilar, la festivitat més rellevant del calendari festiu i religiós aragonès, amb una missa baturra a l’església de Sant Fèlix i una ofrena floral a la Verge del Pilar. Tot i que ja no hi ha restriccions per la pandèmia, enguany tampoc es va dur a terme la tradicional processó, que habitualment començava a la seu del Centre Aragonès de Sabadell.

“Quan va esclatar la pandèmia, vaig tenir idees suïcides”. És el testimoni d’un sanitari sabadellenc que, superat per les circumstàncies, ha buscat noves eines per aprendre a caminar per escenaris desconeguts.