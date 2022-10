El Sabadell fa teràpia de grup per refer-se al Johan Cruyff

Agafant la reflexió que va fer Sergi Altimira, l‘estadi Johan Cruyff es planteja com una gran oportunitat per reconduir la situació i espantar fantasmes. El Sabadell buscarà aquest dissabte (18 h) un triomf per trencar la dinàmica negativa que, al mateix temps, significaria un cop d’efecte anímic espectacular per una plantilla arlequinada que ha fet teràpia de grup aquesta setmana. Tallar la sagnia de gols encaixats és la premissa clau per poder aspirar a un bon resultat en un escenari que aquesta vegada no es tenyirà d’arlequinat com fa cinc mesos. Manen les circumstàncies i les sensacions.

La setmana després de l’1-3 davant l’Eldense ha estat de profunda reflexió al vestidor arlequinat. No només en l’àmbit merament esportiu sinó també a nivell intern entre els mateixos jugadors. Tot plegat, amb l’objectiu de fer pinya. “Després de dues derrotes consecutives l’equip va quedar tocat i era important fer aquestes accions grupals per recuperar-se anímicament i penso que arribem al partit en bones condicions”, apunta Gabri Garcia.

El tècnic és conscient del principal problema: “Hem dedicat una part de la setmana a treballar aspectes del joc per ser un equip més sòlid i rebre menys gols. Sabem que el Barcelona At. ens sotmetrà i farà patir en alguns moments i cal minimitzar aquestes situacions”. Gabri augura un partit “obert i atractiu” i apel·la a tres conceptes per competir bé i tenir possibilitats de puntuar: “actitud, intensitat i efectivitat a les dues àrees”. També afegeix que caldrà “tenir cames per buidar-se perquè el joc del filial sempre obliga a un gran desgast físic”.

El duel serà especial per a ell a títol personal. “Allà he passat molts anys de la meva vida de formació i com a professional. És on he crescut i m’han tractat molt bé, però ara també sé que em tocarà patir”.

Athuman o Pelayo , el dubte

Dos són les baixes confirmades: Guillem Molina per sanció i Joanet López, qui pateix una distensió a la musculatura isquiotibial i podria perdre’s tres partits més. Gabri va deixar clar que per l’eix de la defensa els candidats, al cinquanta per cent, són Ismael Athuman i Pelayo, descartant així a Pau Resta. S’esperen més canvis a l’onze. Tot apunta que Moha Keita i Sergi Garcia seran de la partida al Johan Cruyff.

El filial blaugrana ha patit una autèntica revolució aquesta temporada començant per la banqueta amb la incorporació del mexicà Rafa Márquez. Una plantilla molt jove (entre 19 i 21 anys) en la qual destaca el central Chadi Riad, que va jugar cedit en el Sabadell juvenil i va arribar a debutar al primer equip davant el Lugo a la Nova Creu Alta. Tot apunta que l’últim reforç, Pablo Torre, anirà amb el primer equip al Santiago Bernabéu.

El Barcelona At. ha sumat els 9 punts al seu estadi: Castellón (3-2), Calahorra (2-0) i Real Múrcia (2-0). L’àrbitre és el debutant aquesta temporada a Primera Federació, Carlos Muñiz Muñoz, del Comitè aragonès.