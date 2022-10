Com cada divendres, la cartellera dels cinemes de Sabadell arriba amb novetats. Tant a l’Eix Macià com a l’Imperial, s’estrenen pel·lícules que poden ser atractives per als espectadors que vulguin acostar-se a les sales aquest cap de setmana.

Els amants del cinema de terror tindran l’opció de veure Halloween: El final, un film dirigit per David Gordon Green i escrit per Green en conjunt amb Danny McBride. És una seqüela de Halloween Kills així com la tretzena entrega de la franquícia Halloween i la part final de la trilogia seqüela de la pel·lícula Halloween de 1978.

Una altra de els opcions és Girasoles silvestres. Segons el web especialitzat filmaffinity, la pel·lícula narra la història de la Júlia, una noia de 22 anys i mare de dos nens, que s’enamora d’un noi conflictiu amb qui comença una relació. A mesura que passen temps junts, ella començarà a plantejar-se si l’Óscar és la persona que realment necessita al seu costat, cosa que la portarà a iniciar un viatge personal a la recerca de la seva felicitat i la de la seva família.

També als Cines Imperial arriba Cerdita, una proposta protagonitzada per una adolescent que viu amb por per les burles que rep per part d’altres noies, que se’n riuen del seu físic.

Als cinemes de l’Eix Macià, a més, també es podrà veure Diabolik, una pel·lícula italiana d’acció i crim dirigida per Manetti Bros. i basada en la sèrie de còmics del mateix nom. És la segona adaptació cinematogràfica de Diabolik, després de Danger: Diabolik de Mario Bava el 1968.