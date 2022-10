Una ‘start-up’ sabadellenca crea armariets intel·ligents per guardar patinets elèctrics

El sabadellenc Iban Xirau tenia entre cella i cella emprendre des de feia anys. El 2020, després de tornar d’una estada a Països Baixos, va decidir que era el moment i va engegar una start-up, anomenada Pat & Park (que des del 2021 es diu MyLock), juntament amb 3 emprenedors més (Roger Comas, que es va incorporar més tard, Marc Aguiló i Idan Anidjar).

Al principi de tot, l’empresa emergent, amb seu a Sabadell, comprava a proveïdors armariets intel·ligents per aparcar, guardar amb seguretat i carregar el patinet elèctric. Al cap de poc temps, però, durant el període de confinament per la Covid, els fundadors de la companyia van decidir que la producció dels armariets, així com del seu software, fos pròpia. Amb aquesta decisió, MyLock va començar a créixer i la seva solució es va implantar a l’Illa Diagonal de Barcelona (on han ampliat el servei), a la Ciutat de la Justícia de Barcelona, i durant un temps al Centre Comercial Glòries. Els usuaris dels smarts lockers de MyLock paguen a través d’una app en funció del temps d’estada del patinet.

Així mateix, el 2022 ha sigut l’any de la consolidació. L’empresa ha engegat una línia de negoci (B2B) dirigida a empreses, gimnasos, universitats, hospitals, entre altres, a qui ofereix armariets intel·ligents per als seus treballadors o usuaris. No necessàriament han de deixar un patinet elèctric a l’armariet, sinó qualsevol objecte d’ús personal.

Expansió internacional

L’empresa sabadellenca ha instal·lat armariets a oficines de diferents països europeus: 30 a Marbella, 136 a Armènia, 208 a Geòrgia i 108 a Malta. A més, també n’ha instal·lat a ciutats de l’Estat com Madrid (620) i Marbella (80). “Aquest model de negoci B2B és el més rendible i pel qual apostem més. Ara estem intentant que els nostres armariets es puguin trobar a universitats, hospitals o escoles”, apunta el cofundador i conseller delegat de MyLock, Iban Xirau.

La start-up compta ara amb més de 800 armariets; hi ha més de 5.000 usuaris que les utilitzen. MyLock preveu facturar 100.000 euros en finalitzar el 2022. L’objectiu de futur de l’empresa és continuar expandint-se per Europa pel que fa al negoci B2B i quant al model B2C, consolidar-se a Barcelona i aconseguir més punts d’estacionament per a patinets. “El propòsit és que MyLock sigui l’app de referència entre la gent que du patinet elèctric”, apunta el cofundador i director tecnològic, Roger Comas.