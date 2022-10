Teatre de barri i per fer barri

Acostar la cultura del teatre als barris. Aquest és l’objectiu del projecte Teatre de Barri. Una iniciativa impulsada des de l’àrea de participació i joventut de l’ajuntament amb ‘SBD ON. La cultura al teu barri’. L’any passat es va començar a Can Deu i a Can Llong, on es va aconseguir una trentena de participants.

La iniciativa prospera

Enguany el projecte ha crescut. I ho ha fet amb les incorporacions de Can Puiggener, Sant Oleguer, la Creu de Barberà i Poblenou que seran gestionats per l’actor Jaume Garcia. Per celebrar-ho i presentar el curs aquest dissabte, els participants del projecte, han celebrat una botifarrada a les piscines de Cal Garcia del barri de Sant Oleguer. “És un dia de germanor per compartir experiències”, ha explicat a segona tinenta d’alcaldessa i regidora del districte 4, Marta Morell. “Volem que la ciutat es faci a través de cada barri i, per tant, considerem que està sent una experiència molt positiva”, ha afegit.

Els tallers cada cop apleguen més gent i l’experiència es va notant. “Els grups de l’any passat ja tenen un entrenament i, per tant, ja estem centrats a preparar les obres”, ha comentat Mònica López, monitora dels barris de Can Deu i a Can Llong. La cooperació i cohesió entre els veïns és un aspecte que ha destacat: “Hi ha gent molt diversa que amb els tallers potència la seva part cultural, això és molt bo”.

“Una oportunitat”

Un dels nous teatres que s’ha incorporat és el de Sant Oleguer. Una de les seves participants, M. Rosa Lluc, ens ho ha explicat. La jove, apassionada pel teatre musical, també ha destacat la gran oportunitat d’accedir als tallers: “No sempre és fàcil tenir recursos per la cultura, en tenir motivació i poder-ho fer vam tenir ben clar que volíem participar-hi”.

L’acte, que ha acollit una 80 de persones s’ha complementat amb música a càrrec d’un DJ.