Acció Climàtica planteja dubtes sobre el SurfCity i refusa la Ronda Nord

Sabadell celebra des d’aquest dimarts i fins dimecres, al casal Pere Quart, les jornades de Ciència Ciutadana. Un fòrum, amb taules rodones, ponències i tallers, per visibilitzar la importància de la ciència ciutadana per afrontar en les millors condicions la gestió i conservació del patrimoni natural, davant l’emergència climàtica.

Aquest dimarts, un dels ponents ha estat el director general de Polítiques Ambientals d’Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya, Marc Vilahur, qui ha defensat la importància d’aquesta metodologia per “identificar l’estat de conservació i les tendències de la biodiversitat de Catalunya”. Segons l’ambientòleg, a Catalunya s’ha perdut un 25% de biodiversitat (informe Catalunya 2020), amb especial incidència als “espais fluvials i agrícoles” i és per això que ha demanat que “cal fer actuacions urgents per revertir aquesta pèrdua de biodiversitat, i ho hem de fer de forma globalitzada, implicant a tots els actors”.

SurfCity i Ronda Nord

Preguntat sobre el projecte SurfCity, Vilahur ha assegurat que “el Ripoll ha patit durant molt de temps per la pressió entròpica del territori. El Ripoll s’ha de tornar a naturalitzar i treballar en la gestió perquè no només sigui un pulmó verd per Sabadell, sinó per al conjunt del territori”. En la mateixa línia, Vilahur aposta per “conservar la sinuositat del riu, vegetar el màxim possible l’espai fluvial i treballar amb sistemes adaptats per donar resposta al sistema hídric”, davant el risc de possibles inundacions en un futur.

D’altra banda, sobre la Ronda Nord ha estat més taxatiu, en defensar que “hem de repensar les infraestructures viàries a Catalunya. Aquesta proposta no la volem posar sobre la taula, perquè és obsoleta, dels anys setanta, i que no respon a la realitat del territori. Qualsevol infraestructura cal repensar-la i adaptar-la a la realitat present”.