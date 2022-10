Totes les notícies que has de saber aquest dimarts a Sabadell

Encetem el dimarts amb un resum de l’actualitat sabadellenca en forma de cinc titulars: canvis que experimentaran zones concorregudes de la ciutat, el que has de saber dels Premis Cambra 2022 o un petit apunt de la meteorologia dels pròxims dies a la ciutat. T’ho expliquem!

Iniciem el resum amb urbanisme, concretament amb la rentada de cara als entorns de la Fira de Sabadell que la Junta de Govern Local va aprovar aquest dilluns. Canviar el gris pel verd i naturalitzar l’espai és la principal base de l’actuació, que podria estar enllestida aquest 2024, tal com apunten fonts municipals. Unes obres compreses dins del paquet de projectes de remodelació de la Gran Via. La de la Fira, però, romandrà en llista d’espera: primera s’hauran de finalitzar les de les cruïlles Rambla, carrer de l’Estació i la ronda d’Orient amb Gran Via.

L’empresa sabadellenca especialitzada en viatges al Marroc, Xaluca Tours, la consellera delegada de Natura Bissé Group, Verónica Fisas, i la Fundació Impulsa han resultat guanyadors dels Premis Cambra Sabadell 2022. Aquest dijous, 20 d’octubre, tindrà lloc l’acte de lliurament dels guardons, que serà presidit pel secretari d’Empresa i Competitivitat de la Generalitat, Albert Castellanos.

I un apunt de salut: els majors de 60 anys, les embarassades i els grups de risc ja poden acudir als centres perquè se’ls administri la quarta dosi de la vacuna de la covid-19, que s’ha començat a injectar de forma simultània a la vacunació contra la grip. Un equip del diari va desplaçar-se a un dels CAPS de la ciutat per a fer-ne una crònica. “Val més prevenir” va ser la frase més sonada a les sales d’espera.

I atents als canvis de temperatura… tingueu un abric a mà! Aquest cap de setmana ha estat marcat a Sabadell per les altes temperatures, impròpies en aquesta època de l’any. Els termòmetres s’han enfilat per sobre dels 25 graus dissabte i diumenge, en què la sensació tèrmica era més pròxima a l’estiu que a la tardor. Així, aquesta setmana s’espera un lleuger canvi de temps, que pot portar a Sabadell núvols i una petita baixada de les temperatures.

I l’últim titular, però també el més suculent és sobre ‘Vicio’, la popular cadena d’hamburgueses coneguda per ser el negoci del guanyador de MasterChef Aleix Puig. Acaba d’obrir un local de delivery i take away a Sabadell. Es tracta del primer establiment de la firma al Vallès Occidental i el seu onzè en total. Es troba al carrer de Sant Pau, 141, al centre de la ciutat. El seu servei a domicili va a càrrec de l’empresa Glovo. L’espai, però, no disposa de taules en el seu interior, és a dir, no pot acollir comensals.