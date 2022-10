‘Don Giovanni’ arriba a la Faràndula: molt més que una òpera

La segona òpera de la trilogia escrita per Mozart en col·laboració amb Lorenzo Da Ponte, Don Giovanni (1787), inaugurarà dimecres la temporada de la Fundació Òpera Catalunya (FOC) commemorant els 40 anys de la primera representació de l’Associació Amics de l’Òpera de Sabadell l’octubre de 1982.

Sota la direcció escènica de Pau Monterde i Miquel Górriz i la direcció musical de Daniel Gil de Tejada, es representarà al Teatre La Faràndula de Sabadell els dies 19, 21 i 23 d’octubre per encetar la gira pel territori català dins el circuit Òpera a Catalunya. Don Giovanni visitarà el Palau de la Música Catalana l’1 i 5 de novembre en versió concert; Lleida el dia 4; Figueres el dia 6; Manresa el dia 9; Sant Cugat el dia 11; Granollers el 13, Reus el 15; i Tarragona el dia 20, que serà la desena ciutat on recalarà aquesta producció.

Enmig, a més, hi haurà quatre funcions molt significatives. D’una banda, el dijous 20 i el dissabte 22 d’octubre s’oferiran les dues funcions de l’Escola d’Òpera a preus populars, arrodonint un projecte que enguany arriba a la vint-i-sisena edició. D’altra banda, la visita per segona temporada consecutiva al Palacio de Festivales de Cantabria, on actuaran el divendres 28 d’octubre i l’endemà dissabte, afirmant l’expansió i la importància de dinamització cultural del cicle organitzat des de Sabadell. Quelcom que no té referents equiparables a l’Estat ni a Europa en la seva gira per més d’una desena de ciutats.

El muntatge comptarà amb un ample repartiment integrat per cantants catalans, alguns formats a l’Escola d’Òpera de Sabadell que s’han professionalitzat la darrera dècada en les produccions de l’entitat. Entre ells, destaca el baríton Carles Pachón, que interpretarà el rol principal de Don Giovanni, acompanyat pel seu alter ego, Leporello, a càrrec de Fernando Álvarez; i tres de les ames seduïdes pel llibertí: Donna Anna (Tina Gorina), Donna Elvira (Maite Alberola) i Zerlina (Mar Esteve). Per la seva part, els rols de baix seran assumits per Jeroboam Tejera com a Comendador i Xavier Casademont com a cornut i rústec pagès; mentre que el noble promès de Donna Anna, Don Ottavio, serà encarnat pel tenor César Cortés en totes les funcions, excepte els dies 23 d’octubre i 11 de novembre, en què serà suplert pel català Marc Sala.

‘Don Giovanni’: més que una òpera

Juntament amb Faust, Don Giovanni és el mite més significatiu de la Modernitat i que tant en obres de teatre com en òperes ha estat recurrentment adaptat. Concebuda com a drama giocoso per la fusió d’elements còmics amb seriosos, la proposta de Mozart combina recursos musicals i dramatúrgics de l’òpera bufa amb altres de l’òpera seriosa en una acció escènica trepidant. No hi manca el reflex de tensions de l’època amb personatges de diverses classes socials, amb un retrat afectiu i psicològic excepcional a través de la música.

Són igualment magistrals enginys escènics com la moderna i l’agosarada inclusió de tres orquestres suplementàries durant el ball del llarg final de l’acte primer, que sonen alhora en una superposició única en la història del gènere; o el conjunt instrumental de vents durant l’últim sopar de l’acte II. Més enllà de les àries de cada personatge (només una per a Don Giovanni, que és el centre de l’acció, tot i cantar alguna cançó), hi destaquen alguns duets i números de conjunt com el trio de les màscares o el sextet final.