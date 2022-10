Les Penyes del CE Sabadell demanen “flexibilitat” i una reunió amb totes les parts

El comunicat de les Penyes del Centre d’Esports Sabadell anunciant mesures en el partit de dissabte que ve contra l’Intercity a la Nova Creu Alta, com a protesta per la “inflexibilitat mostrada per l’empresa de seguretat contractada pel club i els Cossos de seguretat (Mossos d’Esquadra)“, ha provocat un notable impacte en l’entorn arlequinat. Les mesures plantejades són dues: accedir a l’Estadi 15 minuts després de l’inici del partit i aixecar-se per pujar al passadís superior de les graderies en el minut 80.

El club no ha fet cap rèplica oficial i, en principi, s’agafa al compliment de la Llei de l’Esport que el té lligat de peus i mans. De totes maneres, segons ha pogut saber el Diari de Sabadell, durant la jornada s’ha traslladat a les penyes la proposta de celebrar una reunió d’urgència aquest dijous amb l’objectiu de tractar el tema i buscar alguna solució abans de prendre una mesura tan dràstica. Les Penyes només accepten aquesta trobada si estan presents totes les parts del conflicte, és a dir representants del club, penyes, empresa de seguretat i Mossos d’Esquadra. El club diu que això no és possible i, per tant, sembla gairebé impossible aquesta reunió.

De fet, penyistes consultats pel diari han manifestat la negativa rotunda a assistir. “Seria repetir la mateixa reunió que vam tenir fa dues setmanes, amb el mateix desenllaç. No anem en contra del club, però pensem que hauria de fer algun pas més en aquesta situació perquè es pot enquistar i crear més polèmica si es repeteixen incidents com el de l’últim partit contra l’Eldense“, subratllen fonts de les Penyes.

Dos exemples

Diego Larrubia, de la Penya La Plana, assegura que “a la Nova Creu Alta ens sentim gairebé com a delinqüents. En l’últim partit, el meu seient estava ple d’aigua i per això estava dret en el mur de la zona superior de la graderia. Els de seguretat em van amenaçar dient que anés a un altre seient”. També explica l’anècdota d’una sòcia que es va sentir indisposada per un cop de calor en el partit contra el Calahorra. “Vam demanar ajuda a un membre de seguretat i ens va contestar que la seva única feina era que la gent estigués asseguda. Per sort, el club va reaccionar amb rapidesa i van traslladar-la a la zona de tribuna on es va poder recuperar”.

Afegeix que “aquestes situacions no es viuen en cap altre estadi. Fora de Catalunya ens sentim molt més còmodes i més ben tractats i això és incomprensible. L’any passat, al Municipal de Cornellà, tothom estava dret i aquesta passada jornada, al Johan Cruyff, també vam veure molts aficionats drets als passadissos. Per què la llei només s’aplica a la Nova Creu Alta?, es pregunta.

Antonio Moreno, president de la Penya Sabadell, reitera que “només demanem una mica més de flexibilitat. No pot ser que un soci sigui identificat perquè no es vol asseure. Sabem que existeix una Llei de l’Esport i s’ha de complir, però estem farts de veure gent dempeus a camps de Primera Divisió i no passa res. I això que estan plens! Mai havia viscut una situació així a la Nova Creu Alta i és una pena. Ens agradaria poder explicar-ho davant els representants de seguretat i els Mossos, però sembla que això no serà possible”, lamenta.

Diada del Soci

Curiosament, aquest acte de protesta coincidirà amb la Diada del Soci prevista per aquest dissabte amb un dinar de germanor en el mateix estadi (zona Gol Sud) que inclou una botifarrada a partir de les 13 hores. L’entrepà i beguda costarà 5 euros. El partit s’iniciarà a les 7 de la tarda.