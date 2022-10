El pressupost de Sabadell creix fins als 266,4 milions d’euros el 2023

El pressupost de Sabadell creixerà fins als 266,4 milions d’euros el 2023, un 14% més que enguany. Així ho preveu la proposta presentada pel Govern municipal aquest dimarts. L’Ajuntament incrementa la despesa en un context advers i, malgrat la inflació i la guerra d’Ucraïna, augmenta les inversions fins arribar a 23,8 milions d’euros. “Malgrat la situació que estem vivint, hem fet un pressupost realista i equilibrat”, ha assegurat la tinenta d’alcaldessa de Desenvolupament Econòmic, Montse González, que ha presentat els comptes.

Entre la llista d’accions previstes, destaca l’augment del pressupost social, amb 2 milions d’euros més per a ajuts a les persones més vulnerables i habitatge fonamentalment, i el reforç en matèria d’empresa. Es farà un pla d’ocupació especial per donar feina a 200 persones, es destinaran 150.000 euros a la millora de polígons industrials i per captar noves empreses, es licitaran 40.000 metres quadrats de nova superfície industrial, una gran part a Sant Pau de Riu-sec.

Els pressupostos també són expansius en dues de les àrees prioritàries per al Govern socialista: la seguretat (19 milions d’euros) i l’espai públic (38,2 milions d’euros). La instal·lació de noves càmeres de videovigilància i la posada en marxa d’una nova central de comandament, l’asfaltat de carrers, juntament amb millores en la il·luminació, són algunes de les novetats del pressupost.

Entre les inversions més destacades hi tornen a aparèixer obres en curs o en tramitació, com el Portal Sud (3,3 milions d’euros) i el Pavelló dels Merinals (4 milions d’euros). També destaca la partida d’1,4 milions d’euros per a l’escola de restauració de Sallarès Deu.

Els comptes tenen el suport del Govern –PSC i Marta Morell– però encara s’ha de tancar un acord amb Junts per Sabadell, soci extern de l’executiu. La fotografia comuna dels últims anys no s’ha produït en aquests pressupostos, els últims abans de les eleccions municipals del 2023.