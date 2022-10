Els socis del CN Sabadell decideixen el futur de l’entitat

El futur del Club Natació Sabadell per als pròxims sis anys es decidirà aquest dijous al centre Gran Via i Can Llong.

Un total de 14.552 socis –el cens electoral d’un total de 22.500– podran exercir el seu dret a vot per escollir qui ha de ser el president que haurà d’afrontar els reptes més importants en l’àmbit econòmic i social. Recuperar la massa social perduda durant la pandèmia i afrontar els costos energètics, són algunes de les problemàtiques que tindran Claudi Martí o Antonio Ortiz. Dos candidats, dos models de gestió, que arriben a la línia de meta després d’una cursa que va començar amb quatre aspirants –Claudi Martí, Antonio Ortiz, Joan Reixach i Àngel Viñeta– i que ha estat marcada per l’encreuament de retrets entre Martí i Ortiz, i per la negativa per part d’Antonio Ortiz de participar en un debat per confrontar models i projectes.

Martí, qui opta a la reelecció i que exercirà el seu dret a vot al centre Gran Via, arriba als comicis defensant un model continuista, per acabar de culminar el projecte iniciat el passat 2017 i que la pandèmia va privar, segons ha assegurat, de culminar-lo.

A l’altre costat, Antonio Ortiz, extreballador de l’entitat i que votarà a primera hora al centre Can Llong, aposta “pel retrobament”, que inclou una sacsejada del model de gestió emprat fins al dia d’avui, on vol reforçar la figura del soci i del treballador.

El darrer precedent

La darrera vegada que es van celebrar eleccions a la presidència del Club Natació Sabadell va ser el gener del 2017. Un cara a cara entre Miquel Torres i Claudi Martí. Aleshores, prop de 3.000 socis van exercir el seu dret a vot, on Martí es convertiria en el 20è president de l’entitat centenària després d’obtenir 1.824 vots (63,24%), davant els 1.033 de Torres (35,81%).

En aquestes eleccions s’espera que la participació arribi al topall dels 3.000 seguidors, després del múscul exhibit per als dos candidats durant la presentació dels avals recollits durant dues setmanes.