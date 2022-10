La companyia Teatre Estable de Sabadell s’estrena amb ‘Assedegats’, de Ronán Noone

El Teatre Principal acull aquest cap de setmana la doble estrena del Teatre Estable de Sabadell i de la seva primera producció, Assedegats, de l’autor irlandès-nordamericà Ronán Moone. L’espectacle, dirigit per Artur Trias i protagonitzat per Rosa Renom, Diana Torné i Santi Ricart, es podrà veure dissabte (20h) i diumenge (18h) en el marc del Sabadell Escena, el primer festival d’arts escèniques professionals i emergents de la ciutat.

Assedegats és la primera obra de Noone que es representa a Catalunya i en català. Es tracta d’una peça lírica, colpidora i càusticament divertida centrada en els criats de la família Tyrone, protagonista del drama d’Eugene O’Neill El llarg viatge del dia vers la nit, una de les peces més importants del teatre nord-americà del segle passat. En una enginyosa maniobra de desplaçament, Noone agafa tres personatges que a l’obra d’O’Neill tenen un paper marginal (una cuinera, una minyona i el xofer) i els converteix en protagonistes d’una història paral·lela centrada en les seves dèries, ambicions, frustracions i pulsions amoroses.

L’obra d’O’Neill serveix com a teló de fons, però els seus personatges no apareixen en escena en cap moment. De tant en tant, se sent la veu d’algun d’ells entre bastidors, i, pels comentaris que els membres del servei s’intercanvien a la cuina, els espectadors van coneixent detalls de la família Tyrone sense que necessàriament calgui haver vist o llegir El llarg viatge d’un dia vers la nit per gaudir d’Assedegats.

Darrera d’aquesta trama, Ronán Noone hi proposa una reflexió sobre les dificultats que les persones immigrants tenen per fer arrels als països d’acollida, a més d’un retrat de la immigració irlandesa als Estats Units. El propi autor, nascut el 1970 a Irlanda, va immigrar-hi quan tenia 24 anys. Assedegats (Thirst) es va estrenar el 2015 a Boston i va consagrar Noone com a continuador de la tradició dels grans dramaturgs irlandesos (d’Oscar Wilde o Bernard Shaw a Brian Friel o Martin McDonagh). La traducció del text que presenta el TeS és de Carme Camacho i Neus Bonilla.

El Teatre Estable de Sabadell (Tes)

Assedegats serà també la carta de presentació del Teatre Estable de Sabadell, una companyia fundada per actors professionals vinculats a la ciutat i que neix amb l’objectiu de consolidar-se com un centre de creació i dinamització teatrals que, fora de Barcelona, tingui incidència tant a nivell local com nacional.

La formació, impulsada per Artur Trias i Santi Ricart, compta amb la implicació de noms com Feliu Formosa, Joan Sellent o Lluís Villanueva, entre d’altres. La intenció del nou grup és treballar, sempre que sigui possible, amb professionals sabadellencs de tots els àmbits de les arts escèniques, de forma que puguin tornar a exercir el seu ofici a la ciutat. En aquest sentit, per exemple, més d’un 80 per cent dels membres de l’equip d’Assedegats és de Sabadell.

A més de produir espectacles que, des de la cocapital del Vallès Occidental, puguin representar-se arreu de Catalunya i més enllà, el Teatre Estable de Sabadell també té, entre els seus objectius, el foment de la dramatúrgia, la formació o la consolidació de nous públics, especialment entre els adolescents i joves.

El Teatre Estable de Sabadell compta amb el suport de la Fundació Banc Sabadell, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Sabadell, que ha facilitat la seva creació mitjançant residències tècniques i artístiques tant a L’Estruch Fàbrica de Creació com al Teatre Principal de Sabadell.