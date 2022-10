Jesús Oviedo (Club Tir Sabadell) es consolida a l’elit mundial a Egipte

El gran salt. El tirador badienc del Club de Tir Sabadell, Jesús Oviedo, ha tornat d’Egipte “amb molt bones sensacions” després de debutar en un Campionat del Món absolut. Va acabar en 30a posició de la seva especialitat (10 metres carabina aire) igualant la seva millor marca internacional (625,5 punts) que va establir en la Copa del Món júnior celebrada el 2021 a l’Índia.

“Ha estat una gran experiència”, resumeix des del CAR de Madrid on entrena i resideix. De fet, era l’únic representant espanyol en la seva categoria. “He tingut l’oportunitat de competir contra els millors tiradors del món, alguns dels quals acumulen moltes competicions internacionals i Jocs Olímpics. No fa pas gaire, els observava per YouTube i ara he pogut competir contra ells”, explica. El salt de categoria júnior a sénior es nota. El Chus admet que “el nivell és altíssim i tinc molt clar que encara em queda moltíssim per aprendre i millorar. Queda molt camí per recórrer en aquest esport”.

Objectiu: els Jocs del 2024

Aquest 2022, després dels Jocs del Mediterrani i el Campionat del Món, es completarà amb un Open a Budapest i el Campionat d’Espanya de Joves Promeses. El Jesús, però, ja té al cap els Jocs Olímpics del 2024 a París: “Vull viure aquesta gran experiència com sigui i lluitaré al màxim per aconseguir-ho”, diu el badienc amb tota la il·lusió del món.