La Festa de la Tardor a la Masia de Can Deu torna per a totes les famílies

Torna una de les cites més esperades per a les famílies sabadellenques. Diumenge 23 d’octubre se celebra la Festa BBVA de la Tardor a l’Espai Natura Fundació 1859 Caixa Sabadell. La jornada d’oci familiar, dedicada als productes agrícoles i forestals d’aquesta estació, se celebrarà des de les 10 fins a les 14h, a la Masia de Can Deu.

Enguany serà la 8a edició presencial de la festa popular. Arribarà amb un bon grapat d’activitats i un mercat de productes agrícoles i forestals, a més d’un espai gastronòmic amb tasts de platets de tardor.

Els assistents podran gaudir de les visites al Museu de la Vida al Camp i als animals de la granja, escoltar els contes de la Castanyera Susagna Navó i degustar les seves castanyes, participar en els tallers infantils i els jocs autònoms d’enginy “Els amics de Crusó” de la companyia Toc de Fusta, gaudir del procés d’escultura d’una carabassa gegant amb la Judit Comas, o del joc de sostenibilitat “El repte circular”, de la Fundació Antigues Caixes Catalanes.

Un dels plats forts de la festa serà el concert, de 12h a 13h, de Coloraines Band, que presentaran un viatge musical amb cançons inèdites i d’estils molt diferents que faran ballar a grans i petits. La banda d’animació, que arriba renovada amb aires “més rockers”, entén la festa d’una manera divertida, animada, amb molt de ritme i plena de jocs i sorpreses.

Amb motiu de la Festa BBVA de la Tardor també s’inaugurarà una nova exposició temporal: “Fotografies del Vallès” d’en Jaume Cusidó, que es podrà visitar fins al gener de 2023.

Entrades per a la Festa de la Tardor

Aquest any, l’aforament serà limitat per evitar aglomeracions. Per tant, caldrà reservar prèviament l’entrada, amb un preu de 3 euros per persona, excepte per als menors de 2 anys, que entraran gratuïtament. Per altra banda, per poder gaudir del tast caldrà comprar l’entrada amb pack de 5 tiquets de degustació, a 7 euros per persona. Cada tiquet és per al tast d’una de les cinc entitats de l’espai gastronòmic.

El cost de les entrades es destinarà a cobrir les despeses de la seva emissió i a la gestió del control de l’aforament.