Intel·ligència artificial i la Bussi

[Per Arnau Bonada, economista i president de la Xarxa Onion]

Un dels avantatges del meu ofici és que difícilment pots avorrir-te. Acabes coneixent persones de sectors molt diferents i, validant la tesi d’Espriu segons la qual la veritat és un mirall trencat en mil bocins, cadascun d’ells amb una “engruna d’autèntica llum”. L’altre dia vaig conversar amb uns clients de la indústria cinematogràfica. En l’actualitat, pràcticament només treballen per a grans plataformes com Netflix o HBO. Em van explicar com ha canviat el negoci audiovisual els darrers anys. Abans, els ingressos venien definits per les entrades que els espectadors compraven per a una pel·lícula en concret. Ara, en canvi, el repte consisteix a proporcionar contingut audiovisual suficient perquè els usuaris continuïn pagant la quota mensual.

En el nou paradigma, la pantalla principal de les plataformes es gestiona de manera similar als lineals d’un supermercat. Els algoritmes preveuen les necessitats de producte que tindran en els mesos han de venir. A partir d’aquí, els productors cinematogràfics reben les comandes: tantes unitats d’assassins en sèrie, tantes de comèdies amb casament, tantes de terror ambientades en els vuitanta, tantes d’infidelitats en una gran ciutat, etc. Som bestiar i ens donen pinso.

Evidentment, amb aquest sistema productiu, els films d’Altman, Allen, Scorsese, Lynch o Kubrick mai haurien vist la llum. Sembla que, indefectiblement, com més avanci la intel·ligència artificial, més creixerà també l’apatia humana.

Per sort, encara no tot es pot predir ni controlar. A la nostra ciutat, ho hem viscut amb la simpàtica mascota Bussi. Ni el més optimista dels seus creadors hauria pogut somniar que, gràcies a ella, Sabadell apareixeria al Newsweek o al programa de James Corden.

On és la Bussi? L’hauríem de veure Rambla amunt, Rambla avall, fent-nos-hi selfies, animant els esdeveniments esportius locals, les estrenes culturals… La Bussi ja és patrimoni immaterial de Sabadell. Fem-ne bandera i reclam de ciutat. Treballem-ho: convidem els influencers del país a venir a conèixer-la. Tenim Halloween a la cantonada. Després vindrà Carnestoltes. El destí ens ha brindat una gran oportunitat i, si no la sabem veure, és que estem més adormits del que pensava. Aixequem-nos del sofà, apaguem la plataforma i espavilem-nos. No deixem escapar aquest bus.