L’aviació corporativa bat rècords a l’aeroport de Sabadell

Els vols executius continuen creixent a l’Aeroport de Sabadell. El passat mes de setembre, 556 passatgers van utilitzar l’aeròdrom sabadellenc per a viatges professionals o recreatius, amb inici o final a la ciutat. Una xifra mai registrada durant aquest període –Aena enregistra dades de passatgers a Sabadell des del setembre del 2012– que situa la ciutat com un pol d’atracció per aquest sector de l’aviació.

La mitjana mensual dels darrers anys –any 2020 a banda, per la pandèmia de la Covid-19– se situava entre els 350 i 420 passatgers, però en el darrer any (gener-setembre) ha augmentat un centenar, arran de la normativa de principis d’any per part d’Aena de prohibir als avions monomotors turbohèlix, un tipus de jet privat amb capacitat per transportar fins a nou passatgers, operar a l’Aeroport de Barcelona – El Prat. Una decisió que en aquest cas ha beneficiat als interessos de la ciutat en augmentar el volum d’aquest segment executiu, situant-se com l’alternativa principal per a tots els vols que fins fa escassos mesos operaven a la capital catalana.

La nova directiva per part d’Aena d’àmbit internacional, que exclou els vols ambulància, de salvament, d’Estat o de serveis públics sempre que no tinguin finalitat comercial, recorda també la prohibició de totes aquelles aeronaus que tinguin un pes superior als 2.000 kg abans d’enlairar-se.

Rècord a l’horitzó?

Des de fa quatre anys, l’any 2018, l’aeroport de Sabadell va situar-se als 5.000 passatgers anuals, una xifra que ha anat creixent progressivament els següents anys, a excepció del 2020. Si l’any passat es van fregar els 5.200 passatgers, enguany la tendència d’aquests nou mesos situen a l’Aeroport per sobre els 5.300 passatgers a finals d’any –el creixement de gener a setembre respecte al mateix període del 2021 ha estat d’un 16,9%–.

Un rècord absolut a l’aeròdrom sabadellenc, situant-se com el segon aeroport dedicat al tràfic d’aviació general i en condicions de vol visual amb un major nombre de passatgers d’aviació corporativa, només superat per l’aeròdrom balear de Son Bonet.

Esdeveniments esportius

La proximitat amb el circuit de Barcelona-Catalunya, escenari del Mundial de Fórmula 1 i MotoGP, entre altres esdeveniments esportius de caràcter mundial, també ha servit perquè l’Aeroport sigui punt d’arribada i sortida d’alguns dels actors principals d’aquestes proves. Les dades del passat mes de maig i juny, quan es van celebrar les proves de Fórmula 1 i Moto GP a Montmeló, així ho acrediten: si durant els mesos de gener, febrer, març i abril la mitjana va ser de 403 passatgers mensuals, el maig (Fórmula 1) i el juny (MotoGP) se’n van registrar 668 i 648, respectivament. Un dels quals, el pilot de Fórmula 1 i company de Fernando Alonso a l’Alpine Team, el francès Esteban Occon, va aterrar a Sabadell per participar en el Gran Premi d’Espanya, després de fer-ho públic a través de les xarxes socials.