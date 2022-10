Verónica Fisas (Natura Bissé): “Rebre un guardó és un honor”

La consellera delegada de Natura Bissé Group, Verónica Fisas, rebrà avui el Premi Cambra a la Trajectòria Personal i Empresarial. Ella es mostra agraïda amb el guardó, el qual, des del seu punt de vista, posa en valor la seva tasca com a empresària.

Fisas creu que el premi també reconeix el lideratge femení en el món laboral, un aspecte que considera “necessari”.

Quina valoració fas de la distinció de la Cambra a la teva trajectòria empresarial?

Rebre qualsevol guardó és un honor i una alegria; et fa sentir que tot l’esforç l’energia que poses en allò que fas està ben invertida. A més, el guardó ve d’una entitat com la Cambra de Sabadell i, per tant, l’alegria és doble. Sé que he estat escollida per persones que comprenen bé el paper de l’empresari.

Quina és l’activitat principal de Natura Bissé?

Creem cosmètics i tractaments professionals dissenyats per cuidar la pell, aportar resultats visibles i proporcionar experiències. El nostre objectiu és contribuir al benestar de les persones.

Ha passat per gairebé tots els departaments de l’empresa fins a ser-ne la CEO. Això t’ha ajudat a créixer professionalment?

Passar per gairebé m’ha servit per entendre bé què es necessitava per fer funcionar la companyia. Crec que aquella formació va ser clau per tenir aquesta visió 360º del que és una empresa com la nostra.

Què hi aportes ara mateix?

Crec que aporto una visió global, coherència i un propòsit comú. Bec del llegat dels nostres fundadors, per seguir mantenint els seus valors, que són els que ens defineixen.

En què se centrarà el teu discurs en l’acte de lliurament del guardó?

El tema principal serà el lideratge femení, que crec que no podria ser més oportú. És quelcom necessari, però encara queda camí per recórrer. A Natura Bissé, amb una plantilla amb un 80% de dones, hi ha igualtat d’oportunitats.