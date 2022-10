La Salut celebra el 75è aniversari de la coronació canònica de la Mare de Déu

Aquest diumenge el Santuari de la Mare de Déu de la Salut ha estat de celebració. La cita ha estat per recordar el 75è aniversari de la coronació canònica de la imatge de la Mare de Déu. Per fer-ho s’ha celebrat una missa d’acció de gràcies. Durant aquesta s’ha parlat del fet i la importància de la patrona per la ciutat.

“Quan es canonitza una imatge és perquè la gent hi té molta devoció, és un reconeixement de la pietat de Sabadell”, ha explicat el mossèn. Aquest també ha afirmat com durant segles, la imatge i el santuari han suposat un “refugi espiritual” pels habitants de la ciutat. “En períodes convulsos com la pesta, guerres o recentment la COVID molta gent resava a la Mare de Déu”, ha afegit.

Com ha declarat el mossèn, la data oficial de l’aniversari va ser dimecres 19. No obstant això, i per facilitar l’assistència de públic, l’acte s’ha fet en diumenge. La celebració també ha recordat a l’antic mossèn Ernest Mateu, qui va remodelar l’església. Per la cita d’avui la imatge ha dut la seva corona original. Aquesta se li col·loca en dies especials. Com a curiositat, cal dir que va ser pagada gràcies als donatius dels feligresos de l’època.

Per finalitzar la missa s’ha cantat el Salve de La Salut. També s’ha repartit un obsequi entre els assistents, que omplien completament la parròquia: una novena de Feliu Sardà. A més a més, també s’han posat a la venda unes medalletes commemoratives. Durant la jornada s’ha pogut pujar al cambril per venerar la imatge.