La 8a Festa de la Tardor: natura i sostenibilitat per les famílies sabadellenques

La gran expectació era palpable. Els centenars de famílies que avançaven des del barri de Can Deu a la Masia n’eren bona mostra. Tant, que segons l’organització de la 8a Festa de la Tardor es creu que unes 3500 persones han passat per l’espai durant la jornada del diumenge.

Les activitats

Dins el recinte, un bon grapat d’activitats i un mercat de productes agrícoles i forestals, a més d’un espai gastronòmic amb tasts de platets de tardor han donat la benvinguda als visitants. Aquests han pogut gaudir de les visites al Museu de la Vida al Camp i als animals de la granja, escoltar els contes de la Castanyera Susagna Navó i degustar les seves castanyes, participar en els tallers infantils i els jocs autònoms d’enginy “Els amics de Crusó” de la companyia Toc de Fusta, participar al procés d’escultura d’una carabassa gegant amb la Judit Comas, o del joc de sostenibilitat “El repte circular”, de la Fundació Antigues Caixes Catalanes.

A les 12 un concert del grup Coloraines Band ha posat el toc musical a la jornada. Amb un ball de polca i molta interacció amb el públic, sobretot l’infantil, han fet passar una estona divertida plena de balls i xerinola.

“És una jornada centrada en les famílies, busquem obrir les portes de l’Espai Natura a la població i posar-lo en valor”, ha explicat Hilari Teixidor, un dels gestors de la Fundació 1859 Caixa Sabadell. “Les activitats ens permeten mostrar com es vivia abans i també com és possible fer-ho des de la sostenibilitat i el respecte al medi ambient”, ha afegit.

Gran rebuda

La cita ha estat un èxit. Tot i que el matí ennuvolat no acompanyava massa, dins el recinte s’hi ha pogut veure centenars de famílies i infants encuriosits, així com animats a descobrir els coneixements que l’esdeveniment els podia oferir. Per saber les opinions que en tenien de la festa hem volgut parlar amb algunes famílies.”Ens sembla una gran iniciativa per acostar als petits com és el món més rural”, ha comentat la Núria. Pel Jaume, que enguany ha repetit, la festa “toca diverses temàtiques sostenibles i ens recorda que hi ha vida més enllà de les ciutats i les pantalles”. D’altres, com la Paula, consideren que “són activitats que transmeten valors molt necessaris i això actualment no sempre és fàcil de trobar”.

Els organitzadors s’han mostrat molt satisfets pels resultats. Enguany tot ha sortit rodó, i ara a l’horitzó s’hi presenta una novena edició. N’estarem pendents.