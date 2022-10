La Mostra d’Entitats del sud: “Busquem fer més visibles les entitats de la zona, generar xarxa i millorar l’actiu social”

Aquest diumenge la plaça Picasso ha acollit la Mostra d’Entitats del Districte 6è. Aquesta ha estat formada per persones, entitats i professionals dels barris del sud de la ciutat: Campoamor, Espronceda, La Creu de Barberà i les Termes. Tots ells membres de la Taula de Salut Sabadell Sud.

Matinal d’activitats

Així doncs, la cita d’avui ha permès als veïns conèixer diferents entitats i associacions que existeixen als seus barris. A l’acte s’ha pogut conèixer la història dels moviments veïnals, veure espectacles de dansa o fer un entrenament d’iniciació a la boxa. “L’objectiu és fer més visibles les entitats de la zona, generar xarxa i millorar l’actiu social”, ha argumentat Ramón, membre del grup de treball de la Taula. Segons Ramón, jornades com aquestes serveixen per promocionar activitats i entitats de cara al públic més jove. Fomentar la integració i cohesió també és clau: “Busquem arribar a qui menys participa, qui té menys vincle social per intentar que coneguin quin oci i cultura tenen al barri”, ha afegit.

La importància dels caps

La Mostra és un projecte que ja feia un cert temps que rondava pel sud. “Els caps de salut són dels primers espais d’entrada als barris. Gràcies a ells podem detectar soledat o necessitats i a partir d’aquí hem anat plantejant propostes com les d’avui”, ha confessat Ramón.

“És guai que ens muntin actes així al barri, gràcies a això he descobert que podia practicar boxa i potser ho provo”, ha comentat en Moha, un dels joves assistents a l’acte. “Reivindicar que aquí al sud també hi fem coses és molt important, existim”, ha opinat la Maria. Per altres, com la Yousra, l’esdeveniment li ha servit per conèixer gent: “Hem pogut parlar amb joves d’altres barris, que potser estan aquí a prop, però de normal no hi anem i penso que és bo per anar-nos coneixent”.

La iniciativa ha agradat als barris participants, i s’ha notat tant en el nombre d’entitats que han muntat paradeta així com del públic que ha mantingut la plaça gairebé plena durant tot el matí. Les properes activitats seran una setmana de portes ofertes per algunes de les entitats participants, a partir del dilluns 24.