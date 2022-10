Joan Canadell: “Una Catalunya independent seria com un país nòrdic”

El diputat de Junts al Parlament i expresident de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Canadell, ha dut a terme una conferència aquest dilluns al Casal Pere Quart de Sabadell, juntament amb l’economista sabadellenc Joan B. Casas i l’alcaldable de Junts a Sabadell, Lluís Matas, sobre de quina manera afecta el dèficit fiscal a Catalunya. Canadell ha assegurat que si Catalunya fos independent podria ser com un país nòrdic; tindria un alt nivell de vida. “Volem la independència perquè milloraria el nivell de vida dels catalans. D’això no en tenim cap dubte”, ha dit convençut.

Un dèficit del 8% del PIB

Per la seva banda, l’economista Joan B. Casas ha explicat durant la seva intervenció que el dèficit fiscal de Catalunya amb Espanya és del 8% del PIB català, és a dir, uns 20.000 milions d’euros. “El model de finançament és injust amb Catalunya. Fem una aportació econòmica 14 punts per sobre de la mitjana a l’Estat i, en canvi, el que rebem és 12 punts per sota de la mitjana”, ha assenyalat.

Recollint les dades citades per B. Casas, Canadell ha assegurat que si Catalunya no tingués aquest dèficit fiscal del 8% del PIB, podria ser “molt més competitiva”. El diputat de Junts ha afirmat que pràcticament el 40% dels impostos que paguen els catalans “se’n van” a l’Estat i no tornen.

L’expresident de la Cambra de Barcelona ha argumentat que Catalunya, si no recuperés aquest 8% del PIB, podria eliminar els impostos de successions i de patrimoni, deflactar l’IRPF, incrementar un 10% les pensions, augmentar un 1,5% la partida en recerca i desenvolupament i fer créixer un 5% la despesa en salut, entre altres. “Seríem un país molt diferent del que som ara”, ha afegit.

Així mateix, Lluís Matas ha assegurat que Sabadell també sortiria beneficiada de la independència de Catalunya. “Tindríem més inversions, més ocupació i els sabadellencs tindrien una vida millor”, ha recalcat.