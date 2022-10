Una noia va resultar ferida greu després de ser atropellada a la a la confluència de la carretera de Terrassa amb el carrer Joaquim Sorolla. Els fets van passar aquest dilluns als voltants de dos quarts de 12 del migdia quan la jove va creuar per un lloc no habilitat per fer-ho.

Com a conseqüència de l’impacte, la dona, de 26 anys, va haver de ser traslladada per una ambulància del SEM a l’hospital de Terrassa amb pronòstic greu per a la seva valoració. En el succés hi van intervenir quatre unitats de la Policia Municipal.