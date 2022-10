El Rotary Club organitza una jornada formativa internacional a l’aeroport de Sabadell

El Rotary Club Sabadell ha organitzat per l’any 2023 unes jornades formatives destinades a joves internacionals. Es tracta d’una estada de dos dies on els joves rebran uns cursos de lideratge i aeronàutica a l’aeroport de Sabadell. Una de les activitats estrella per commemorar el seu 30è aniversari. Així ho ha explicat Gerard Ribot, vicepresident de l’organització a Sabadell.

Hi haurà entre quinze i vint places disponibles i està previst pel primer trimestre del 2023. “Volíem que fos a l’aeroport perquè és un tret distintiu de Sabadell”, exposa el vicepresident de Rotary. “Som un grup de professionals liberals amb ganes d’engegar projectes a la ciutat. Sols no podríem, però junts fa goig”, afegeix Ribot.

Els projectes del Rotary

Els principals projectes que el Club té en marxa són la gala solidària, on es recapten fons per ajudar a una entitat de la ciutat i el sopar de Nadal i la rifa solidària. Al marge, cada any s’organitza el premi Protagonistes del demà, destinats a alumnes amb bons resultats acadèmics (i valors), on s’organitzen estades a l’estranger a un campus Rotary. I el premi Tenacitat, que reconeix la feina dels sabadellencs més perseverants I que tindrà lloc el pròxim 10 de novembre. Una altra de les activitats que també organitzen els rotaris són estades internacionals

Rotary Club de Sabadell va néixer el 1992 amb l’objectiu de servir a la comunitat local i col·laborar amb la resta d’organitzacions rotàries per mitigar problemes del món actual com poden ser l’analfabetisme, la pobresa, la fam, la manca d’aigua potable o el deteriorament del medi ambient. El primer Club Rotari es va fundar a Chicago, el 23 de febrer del 1905. Rotary compta amb 1.400.000 socis a 200 països del món. En el cas de Sabadell, compta amb una vintena de membres.