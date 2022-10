La 27a Nit de l’Empresari reconeix la innovació ecològica de les empreses

La 27a Nit de l’Empresari, la gala de lliurament dels Reconeixements al Progrés Empresarial de la Cecot, va reivindicar aquest dimarts la capacitat de resiliència i d’adaptació de les empreses davant d’un context econòmic difícil arran de la inflació i la crisi energètica.

L’esdeveniment, que es va celebrar entre el Teatre Principal i els jardins de la seva seu institucional a Terrassa, també va fer palesa l’aposta de la Cecot per reduir les emissions de CO2, un aspecte que cada cop és més imprescindible en l’activitat de les companyies. Centenars d’empresaris del Vallès, i d’arreu de Catalunya, van assistir a la Nit de l’Empresari, un certamen presidit pel president de la Generalitat, Pere Aragonès.

L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, va fer el discurs inicial de l’acte. El primer edil va valorar la “gran tasca” de la Cecot i va felicitar el conjunt d’empreses premiades. Ballart també va fer referència a la importància de la temàtica de la Nit de l’Empresari: l’aposta per reduir les emissions de C02. A més, l’alcalde de Terrassa va assegurar que la ciutat vallesana també s’alinea amb la sostenibilitat i el respecte amb el medi ambient. “Terrassa és una ciutat industrial, verda i sostenible i, alhora, solidària i diversa”, va remarcar.

A banda, Ballart va aprofitar per reclamar la construcció d’infraestructures, com ara la ronda Nord, que facin de Terrassa una ciutat més competitiva.

Seguidament, la presidenta del Cercle Cecot de Joves Empresaris, Ninna Torres, va ser qui va prendre la paraula. Torres va argumentar que actualment ens trobem en un canvi de paradigma: “Ara els empresaris hem de ser figures inspiradores, més enllà de la nostra habilitat amb el negoci”. En la mateixa línia, la presidenta de Cercle Cecot va defensar que les companyies han de tenir la sostenibilitat com a element bàsic a complir: “Ja no aspirem a ser les millors empreses del món, sinó les millors empreses pel món”.

LLIURAMENT DE PREMIS

A continuació, es va fer una menció especial a la trajectòria de quatre empreses centenàries: Sanmartí 1850, Educa Borràs, Casa Evaristo i Transports Generals d’Olesa (TGO DX). A més, es va lliurar el certificat d’Applus que avala la metodologia de càlcul de la petjada de carboni de la Cecot.

El moderador de l’acte, el terrassenc Xavi Coral, va explicar que l’acte de la Cecot va generar 6,5 tones de diòxid de carboni. Tanmateix, aquesta petjada de carboni es va compensar amb un projecte de desforestació, registrat i monitorat pel Ministeri per la Transició Ecològica i Repte Demogràfic.

A la gal·la també es va premiar amb els Reconeixements Cecot al Progrés Empresarial 2022 a Circutor (5è Premi Grupo Preving Empresa Saludable), les empreses terrassenques Hercal Diggers (en la categoria de compromís amb l’eficiència energètica i la sostenibilitat) i Mecesa (en la categoria de transformació digital), la reusenca Freshly Cosmetics (en la categoria de jove iniciativa empresarial), la barcelonina Circoolar (7è Reconeixement CaixaBank a la PIME responsable) i la Fundació Impulsa (en la categoria d’associació empresarial).

RAMON COMELLAS, RECONEGUT PER LA SEVA TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

A més, Ramon Comellas Fusté, cofundador i president del grup vallesà Circutor, va ser reconegut per la Cecot per la seva trajectòria professional. Comellas, després de rebre el guardó, va fer un discurs molt aplaudit amb què va reivindicar la importància de les empreses familiars a Catalunya. Això sí, el president de Circutor va lamentar que la legislació catalana “no beneficia” aquest tipus d’empreses: “Les empreses familiars ens sentim estranyes i veiem com es dona prioritat a les inversions de les multinacionals. Si la Generalitat vol que la indústria sigui el 25% del PIB català, ha de donar un cop de mà a les empreses i, sobretot, a les familiars”, va asseverar.

Després, el president de la Cecot, Xavier Panés, es va adreçar al públic per felicitar els guardonats i per reivindicar la importància de “fer empresa”. “Fer empresa és superar-se cada dia i assumir riscos, i posar a prova dia a dia la nostra resiliència. Des de la Cecot sempre intentem que les companyies tinguin el millor entorn possible per créixer”, va indicar. Panés també va agraïr la tasca del seu antecessor al càrrec, Antoni Abad, i va donar un missatge optimista de cara a superar la situació actual d’incertesa derivada de la inflació.

Per la seva banda, la delegada del Govern a Catalunya, Maria Eugènia Gay, va reconèixer la tasca de les empreses guardonades i va manifestar que el govern d’Espanya “està treballant per protegir a la ciutadania i a les empreses de la inflació”. “Catalunya ha de ser una terra de progrés, però només podem aconseguir-ho si hi ha unitat estratègica”, va afegir.

Finalment, el president de la Generalitat, Pere Aragonés, es va encarregar de concloure l’acte amb un discurs amb què va realçar la importància de la reindustrialització de Catalunya. “Hem activitat el Pla Nacional per la Indústria, que permetrà noves inversions que facin créixer les empreses del sector a Catalunya i que incentivin a altres a venir al territori. Volem que la indústria sigui el 25% del nostre PIB”, va defensar. Aragonès també va fer èmfasi en la “transició energètica” del país: “Hem d’afrontar l’escalada de preus de l’energia i, per això, hem d’apostar per l’hidrogen verd”, va concloure.