MAPA | On hi haurà parada de castanyes a Sabadell?

Malgrat les temperatures són pràcticament estiuenques aquests dies, Sabadell es prepara un any més per celebrar la castanyada. Alguns, compaginaran la tradició catalana amb les disfresses i el trick or treat característic de Halloween. El paga o plora, crit o confit, broma o regal o el llaminadura o entremaliadura s’estenen entre els joves que importen la festa característica dels Estats Units.

Després que el 2021 permetés recuperar la normalitat del 31 d’octubre, aquest any servirà per consolidar una jornada en què els carrers s’ompliran de gent disfressada. Alhora, però, també es gaudirà del caliu de les brases per fer castanyes i moniatos en places i altres punts de la via pública. A Sabadell, hi haurà un total de 45 parades per comprar castanyes, cinc més que l’any passat, distribuïdes de nord a sud de la ciutat. Espais amb què gaudir d’una cita ben especial.

Els punts de venda de castanyes arriben a càrrec d’entitats, associacions, centres escolars, AMPAs, APAs i AFAs i centres d’estudi. Els espais poder vendre al públic entre els dies 26 d’octubre i l’1 de novembre.

Mapa de les parades de castanyes a Sabadell

On podrem comprar castanyes?

pl. de l’Imperial

Rambla, 52

pl. de les Dones del Tèxtil

pg. d’Espronceda, 81

ctra. de Prats de Lluçanes, 177

rda.de Zamenhof, 28

pg. de la Plaça Major, 32

pl. de la Creu Alta

pg. de Manresa, 2

c. de les Tres Creus, 68

pl. de les Termes

pg. dels Almogàvers, 3

Parc d’Odessa

c. de Sant Antoni Maria Claret, 1

c. de la Indústria, 9

av. de l’Onze de Setembre, 125

pl. de la Concòrdia

c. de l’Escola Industrial, 12

Rambla, 243

c. del Portal de la Floresta, 24

c. d’en Font, 1

c. del Montllor i Pujal, 119

c. del Pi i Margall, 29

pl. del Pi-Pi

av. de Barberà, 428

c. d’Uruguai, s/n

c. del Pedregar, 4

pl. del Treball

Rambla, 2

Rambla, 17

c. de Varsòvia, 65

pl. del Gas

pl. del Farell

Rambla, 107

c. dels Montcada, 1

pl. de l’Àngel

rda. de Santa Maria, 5

c. de les Tres Creus, 125

av. de Barberà, 106

pl. del Mestre Planas

av. de Barberà, 85

av. de Matadepera, 225

av. de Matadepera, 243

av. de Matadepera, 160