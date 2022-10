L’aprenentatge i les eines digitals no hi entenen d’edats

“Tenim una néta de 12 anys que ens ha d’ensenyar coses ella a nosaltres”. El Carlos i la Montserrat s’han jubilat recentment, i després de veure un anunci al diari, van accedir a apuntar-se al curs Educació Digital per a Sèniors d’EUTIME i els Alumnis UAB, que enguany enceta la segona edició, per a construir la seva pròpia independència digital. “Nosaltres som reticents, ens agrada el d’abans”, explica la Montserrat, que admet però, “que ens hi han acabat portant i és necessari saber-te moure per la xarxa”. “Fins i tot m’he fet Instagram!”, afegeix l’estudiant. En aquest sentit, el Carlos vol “deixar de demanar ajuda a familiars o amics” i poder interactuar de forma 100% autònoma amb l’ordinador portàtil que s’ha comprat. “Bàsicament, necessitem agilitzar processos, i guanyar confiança i seguretat davant de la pantalla“, sosté la parella.

Precisament, en un context on la bretxa digital cada cop és més incident i molts dels processos més quotidians s’han informatitzat, el curs pretén dotar de les eines digitals necessàries a les persones amb falta de competències tecnològiques. És fonamental entendre que la bretxa digital no només és la distribució desigual en l’accés a les tecnologies, sinó que també són els greuges que es produeixen en l’impacte de la informació i la comunicació entre grups socials derivats de l’ús i l’impacte de la tecnologia. Tanmateix, no dominar algunes de les eines tecnològiques més arrelades al tarannà social pot generar, sobretot en persones d’edat avançada, un risc d’exclusió social.

Del correu a les compres digitals

Gerard Vilanova és l’encarregat de posar-se davant de la pissarra i de donar les claus més bàsiques per fer les primeres passes al món digital. “El correu electrònic, les xarxes socials, comunicar-se i accedir a la informació o controlar la banca electrònica són alguns dels temaris que anem repassant al llarg del curs”. A banda, demanar cita a l’Ajuntament o al metge també són processos que requereixen d’unes nocions bàsiques si es volen fer via on-line i que també es treballen el curs.

Aquesta nova edició compta també amb el suport de voluntaris del Banc de Sabadell, que ajuden al professor a resoldre els dubtes individuals que sorgeixen durant la classe. Gràcies a aquest suport, existeix la possibilitat d’incrementar el nombre d’inscrits, per això EUTIME recorda que tots els interessats poden telefonar al 937172835 o enviar un email a info@eutime.cat per rebre informació.

La pandèmia ha eixamplat l’escletxa

Segons el relat de Vilanova, la pandèmia ha estat “en gran part una de les inspiracions d’aquest curs”. La covid va posar de manifest que la tecnologia és ara més imprescindible que mai en el transcurs de la nostra vida diària. “Tothom estava obligat a tenir el Certificat Covid, però no tothom sabia com obtenir-lo”, il·lustra a tall d’exemple el docent, que afegeix “que va ser una època que va generar que moltes persones grans depenguessin directament dels seus fills o els seus néts”.

Curs anterior satisfactori

Segons les xifres de balanç del curs anterior, el 95% dels alumnes van assistir a totes les classes, que es feien totes les tardes dels dimarts i dijous del mes de maig. Tant EUTIME com Alumni UAB van considerar que el curs havia estat un èxit i que són molt importants aquestes iniciatives per cobrir una necessitat per als sèniors, de cara a no quedar-se enrere davant el progrés tecnològic de la societat actual i en aquest aspecte la UAB va esdevenir una de les pioneres en la formació digital dels sèniors, des de la universitat.

L’últim dia es va entregar un qüestionari als participants per tenir en compte els seus suggeriments i necessitats de cara al curs que començarà aquest mateix octubre. A la pregunta de si tornarien a inscriure’s a un nou curs, per unanimitat, tothom va respondre que sí.