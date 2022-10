Algunes tradicions estan tan integrades en la nostra quotidianitat que gairebé no qüestionem el seu origen ni el seu valor des d’un punt de vista cultural i patrimonial. Christophe Rolland, nascut a Bordeus fa 52 anys, no va poder dissimular la seva sorpresa quan va veure per primera vegada el pessebre gegant muntat a la plaça Sant Roc de Sabadell.

“Per a ell, trobar-se’l fa tres anys al bell mig de la plaça va ser una escena impactant perquè a França, per motius religiosos, no està permès exposar-lo a la via pública”. Així ho explica la Glòria Palazón, la seva dona. Aquesta setmana, en una de les seves estades a la ciutat, ell mateix va penjar una fotografia del procés de construcció d’aquest element nadalenc, representació a la llar del naixement del nen Jesús. L’escena creix a les portes de l’Ajuntament, als peus del campanar de Sant Fèlix . Els preparatius van començar el dimarts 18 d’octubre, davant la mirada de ciutadans que encara passegen amb màniga curta.

A un mes que arrenqui la campanya de Nadal

“Estem a 25 graus i posant el pessebre. No és normal. És un contrast molt fort”, manifesta la Glòria, en la línia de la descripció del Christophe en la seva publicació a les xarxes. Mentre diversos operaris treballen a la zona, un cartell de “Pessebre en construcció” avisa que la inauguració queda encara lluny.

D’aquí a un mes, les llums ja il·luminaran els carrers, donant el tret de sortida a la campanya nadalenca amb l’encesa. El pessebre gegant estarà instal·lat a les portes del consistori fins passat Reis, amb figures de més d’un metre d’alçada en representació de personatges com, entre d’altres, el nen Jesús, Sant Josep, el bou i la verge Maria.

En els últims anys, l’atractiva obra de l’Agrupació de Pessebristes s’ha convertit en un dels reclams de l’agenda nadalenca. Una proposta que ben segur no es perdran la Glòria i el Christophe, que ja ha conegut també el tió. “Nosaltres ho veiem normal, però per a ell continua sent sorprenent”, confessa.