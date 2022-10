Sabadell perd un dels seus establiments d’hostaleria amb més història: el Cafè Rambla tanca després de 35 anys d’activitat. Aquesta setmana ha acollit els últims clients, però des de dimecres ja ha abaixat la persiana. Els seus propietaris asseguren que es tracta del bar més antic de la Rambla. “El Bar Catalunya i el Bar Mundial fa més anys que estan oberts, però han canviat de propietaris”, assegura la gerent de l’establiment, Anabel Azor, filla dels fundadors del Cafè Rambla, Inés Arenas i Jacinto Azor.

En les pròximes setmanes, el bar serà traspassat i tindrà nous propietaris, que tenen previst fer-hi obres de remodelació. Segurament, engegaran el nou negoci de cara l’any 2023. “Era una oportunitat que no podíem deixar escapar. Fa molts anys que tenim el bar i ja n’estem cansats. L’hostaleria és molt sacrificada i creiem que és el moment de fer un pas al costat”, explica Azor.

El Cafè Rambla obria de dilluns a divendres i oferia esmorzars i menús per dinar. Les seves especialitats eren sobretot el bacallà en samfaina, els peus i galtes de porc i la paella. Anteriorment, el bar també estava obert els dissabtes i oferia sopars, però arran de la pandèmia l’establiment va adoptar un horari més reduït.

Un futur incert

La gerent del negoci, Anabel Azor, assegura que no continuarà en el sector de l’hostaleria. Tampoc la seva mare, que es va jubilar fa un temps, ni el seu pare, que ja no treballava a Cafè Rambla des de feia gairebé dues dècades. “Volia sortir de la meva zona de confort i, per tant, buscaré feina en un altre àmbit. Necessito desconnectar del bar i provar coses noves. Me’n vaig a l’aventura!”, indica l’Anabel.

Això sí, Azor reconeix que el que trobarà més a faltar és el tracte diari amb els clients: “Són fabulosos. Només tinc bones paraules per ells. En tenim molts que venen des de fa molts anys i els hi tenim estima. A molts d’ells els sap greu que tanquem, però entenen que també és una bona notícia per a nosaltres”.

L’Anabel està acabant de completar la burocràcia per fer efectiu el traspàs del bar. Això sí, des d’aquesta setmana li esperem dies intensos per deixar recollit i ben endreçat l’establiment abans d’entregar-lo als futurs propietaris.