Antonio Padilla: “Volem la verge de la Fuensanta a la parròquia”

Antonio Padilla torna a agafar les regnes de l’Hermandad de Nuestra Señora Virgen de la Fuensanta, després d’haver estat reelegit com a president aquest mes d’octubre. Des de l’Hermandad, ubicada al cor de Ca n’Oriac, han demanat al bisbat que la imatge de la verge de la Fuensanta quedi legalment entronitzada a la parròquia del Sagrat Cor, seu de l’entitat cultural.

“És casa seva, i ho ha estat durant 70 anys. Però legalment no hi consta”, expressa Padilla. En aquest sentit, ha assegurat que han d’iniciar tots els tràmits administratius per sol·licitar-ho formalment: “Quan torni el rector, ens hi posarem”, apunta Padilla, que no ho veu com un repte impossible. “Ja no dependrà de nosaltres, sinó del bisbe. Però quan li ho vaig demanar, no es va mostrar reticent”.

La primera de Ca n’Oriac

L’entitat, que celebra els 70 anys, va ser una de les primeres a fundar-se al barri de Ca n’Oriac i ha desenvolupat una tasca important cultural i social durant la seva història. La verge es va comprar el 1952 amb la solidaritat i els donatius de moltes persones que s’hi van bolcar.

Ja l’any 1953 arribava la Verge de la Fuensanta a Sabadell, després de fabricar-la. Va costar 16.500 pessetes elaborar-la i 14.000 portar-la a Sabadell: Renfe va cobrar-li el seu bitllet. Des d’aleshores és un emblema del barri i és per això que consideren “important” que legalment formi part de la parròquia.

L’Hermandad compta amb més de 200 socis i amb el naixement de l’entitat ja es van començar a organitzar activitats solidàries al nord. Fa 15 anys que van decidir reprendre de nou aquest caire solidari i s’organitzen activitats anuals com ara la recollida d’una cinquantena de lots d’aliments per als veïns més necessitats. El 13 de novembre celebren la xocolatada popular que dona pas a l’inici de recollida d’aliments.