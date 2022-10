El Ceba’t Festival torna amb més espectacles infantils i gastronomia

La segona edició del Ceba’t Festival arriba el 19 i 20 de novembre, amb noves activitats i propostes atractives per al públic familiar sabadellenc. A Fira Sabadell, des de les 10h fins a les 19h, per exemple hi trobarem espectacles infantils en directe, animacions, tallers i gastronomia. “Aquest any, el Ceba’t Festival compta amb tots els ingredients per convertir-se en la millor proposta de lleure familiar de Catalunya al mes de novembre”, recalca el director del festival, Jordi Lozano.

En aquesta segona edició del festival, per exemple, hi haurà l’opció de gaudir d’una paella popular d’autor de la mà del xef Abundi Monterde, foodtrucks i barres a l’interior i a l’exterior del festival.

Espectacle infantil en directe

Aquest any hi haurà un espectacle infantil en directe amb alguns dels personatges més populars com el Mickey, Minnie, Chase, Everest, Marshal, Bob Esponja i l’Elsa a l’auditori de Fira Sabadell. L’espectacle es celebrarà cada hora a dins de l’auditori de Fira Sabadell on grans i petits gaudiran en família de les cançons més enganxoses dels personatges més televisius i populars.

Oci familiar

Aquest espai d’oci familiar oferirà múltiples alternatives d’entreteniment, amb activitats 100% infantils com ara inflables, pintacares, globoflèxia, llits elàstics, un espectacle infantil en directe, photocall amb personatges disfressats, tatuatges infantils o una “ruleta dels regals” benèfica on es col·laborarà amb la Fundació Vicente Ferrer, amb regals per cada participant que participi.

La gastronomia del festival

Els assistents al festival també podran gaudir de barres gastronòmiques amb begudes i menjars per a tots els gustos i poder així aprofitar al màxim la jornada de lleure familiar sense necessitat d’abandonar el recinte per dinar; paella d’autor del mestre Abundi Monterde, xef reconegut i amb una gran trajectòria professional.

També hi seran presents Bye Bye Blat amb les seves pizzes sense gluten i sense lactosa aptes pels celíacs i vegans i la creperia VesQuè amb una gran varietat de creps per tot tipus de paladar.

Millores en el festival

“Hem focalitzat els nostres esforços en millorar aspectes operatius com l’accessibilitat a les activitats, més personal en la gestió de cues, més zona gastronòmica, més mobilitat pels assistents dins del recinte i un aforament més limitat respecte l’any passat per garantir el bon funcionament del festival”, apunta Lozano.

“El nostre objectiu és oferir a les famílies, tant de Sabadell com de la resta de Catalunya, una oferta de lleure competitiva i de qualitat a un preu més que assequible”, afegeix.

Les entrades per assistir festival ja estan disponibles al portal del Ceba’t. El preu de l’entrada anticipada és de 18 euros per entrada adult. Els infants menors de 12 anys tenen accés al festival de manera gratuïta.